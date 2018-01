Funcionarios nacionales en Chaco destacan la inversión en Chaco del gobierno de Macri

A través de una conferencia de prensa realizada en las oficinas de Vialidad Nacional en Resistencia, funcionarios nacionales de la provincia del Chaco mostraron su satisfacción por la aprobación del Presupuesto Nacional 2018 y su fuerte impacto en la provincia. Afirmaron que “el Chaco es una gran prioridad para el gobierno nacional y eso se plasma en los programas y obras que están proyectadas en el texto del presupuesto”.

Estuvieron presentes los funcionarios nacionales Víctor Zimmermann y Benicio Szymula por el Plan Belgrano; Oscar Bonfanti por Vialidad Nacional; Mónica Lorenzo de Radio Nacional; Gustavo Núñez por Agricultura Familiar; Gustavo García de la Gerencia de Empleo de la Nación; Javier Dumrauf, representando al INADI; Víctor Rosseau, Diego Jara, Nancy Perna, Sergio Lucazevich y Gabriel Gelman por el PAMI; Diana Piedra de INTA; Gustavo Parodi de ENaCom; Marilyn Canata de ANSES; José Gómez como delegado sanitario federal del Ministerio de Salud; Maida With como delegada para el NEA del Ministerio del Interior; Ana Bonilla como delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Diana Rodríguez del CAJ Resistencia; Roberto Villanueva del INTA, y Leo Yulán del INAI, y acompañó además la concejal de Resistencia, María Teresa Celada.

En la apertura de la conferencia de prensa, el coordinador regional del Plan Belgrano para el Noreste Argentino, Víctor Zimmermann, afirmó que “queremos contarles a todos los chaqueños sobre las obras y programas que están en el Presupuesto nacional aprobado por el Congreso de la Nación y su gran impacto para nuestra provincia”.

“Se trata de un conjunto muy importante de obras y programas, que tiene como correlato con lo que pudimos ejecutar en el 2017, donde desde el Plan Belgrano ejecutamos un presupuesto de 32 mil millones de pesos solo en el Chaco”, expresó.

“Para este 2018, tenemos previsto un incremento de más del 26 por ciento en los importes presupuestarios para obras y programas, que nos permitirá sin duda seguir creciendo y desarrollando el Norte argentino y el Chaco en particular”, anticipó.

Acotó Zimmermann que “además, queremos compartir también una buena noticia para los chaqueños, que tiene que ver con los ingresos por coparticipación que tuvo la provincia: un aumento de más del 34 por ciento en 2017 comparado con 2016; y esto es fundamental desde el punto de vista que los recursos recibidos por la provincia le han ganado por diez puntos a la inflación”.

“Eso nos permite ver que hoy, muchas estadísticas dicen que la actividad económica del Chaco creció, que el empleo registrado creció, y que todo lo relativo a las Pymes en la provincia también creció durante el 2017”, señaló. Para luego remarcar que “el principal motor para que estos índices de recuperación se hayan logrado, tiene que ver con la transferencia de recursos nacionales y la ejecución de políticas u programas de todos los ministerios y organismos del Estado nacional, con sus delegados en el Chaco, y son ellos, los que están hoy aquí acompañando, los responsables de esa gran tarea realizada”.

Encuentro de Gobernadores del NEA en el Chaco

Zimmermann detalló además que “venimos de reunión con el Gobernador, donde hicimos un repaso de las obras del Presupuesto 2018 y acordamos ratificar un encuentro de gobernadores del noreste argentino que queremos llevar adelante el 6 de marzo aquí en Resistencia, donde no solo estarán los gobernadores, sino también más de 10 ministros del Gabinete nacional confirmados”.

“Este encuentro se da el marco del Plan Belgrano, y por ello realizaremos uno para el NEA aquí en Resistencia y otro en Salta para el NOA”, adelantó.

El coordinador del Plan Belgrano detalló que “en este encuentro se pretenden firmar acuerdos marco que tiene con ver con turismo, administración de justicia e impulso de leyes de competitividad”.

Finalmente, Zimmermann anunció también que “en conjunto con el equipo del Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, vamos a trabajar articuladamente con el Gobernador Peppo en relación a la mejora del régimen penitenciario, y lograr así una mejora en la reinserción de todos aquellos que están privados de su libertad”.

“Por último, quiero volver a agradecer a todos nuestros diputados y senadores nacionales que han votado este Presupuesto, que nos permite tener esta asignación de partidas tan importantes para el Chaco”, expresó.

Bonfanti: “La inversión vial nacional se ejecuta a pleno en el Chaco”

Por su parte, el jefe del distrito Chaco de Vialidad Nacional, Oscar Bonfanti, manifestó que “la inversión vial nacional se ejecuta a pleno en el Chaco” y que “basta con circular por las rutas nacionales para ver todos". En esa línea, manifestó que “la inversión vial nacional se ejecuta a pleno en el Chaco” y que “basta con circular por las rutas nacionales para ver todos lo os frentes de trabajo en ejecución, que actualmente son entre 30 y 35 en toda la provincia, donde cada uno de ellos emplea a un promedio de 25 personas, algo muy importante de cada a la generación de empleo”.

Acotó también que “actualmente hay 7 mil quinientos millones de pesos de contratos en ejecución en Vialidad Nacional”.

Bonfanti aprovechó la ocasión para anunciar además que “en este mes de enero estaremos comenzando la obra de la autovía Ruta 95 - Travesía Sáenz Peña, con sus respectivas colectoras, para que ese tramo pase a formar parte de la trama urbana desde el punto de vista funcional y operativo”. “Esta obra supera los 120 millones de pesos, y mañana firmamos el acta de inicio de obra”.

“Por otro lado, estamos comenzando las obras de culminación de la Ruta Provincial 7, entre Colonias Unidas y Presidencia de la Plaza, una obra que quedó trunca en la gestión anterior, y que ahora ejecutaremos los 400 millones de pesos que faltan para terminarla”.

“Durante el 2018 continuaremos desarrollando los proyectos correspondientes a la autovía de la ruta nacional 16, cuyo tramo a Makallé finalizará en abril, y luego iniciaremos el tramo hacia La Escondida”

En el tramo final, Bonfanti destacó que “el impacto presupuestario vial para el Chaco en el presupuesto 2018 es un 20 por ciento superior al del 2017”, y afirmando que “hace dos años estamos trabajando duro para terminar obras inauguradas en la gestión anterior que no han sido terminadas. Nosotros no vamos a inaugurar obras que no estén terminadas”.

SZYMULA: “SE HAN PUESTO EN CAJA TODAS LAS OBRAS DEL PAÍS”

Por último, el delegado provincial del Plan Belgrano para el Chaco, Benicio Szymula, señaló que “si recién en este 2018 contamos con este presupuesto tan importante para el Chaco, y no antes, es porque cuando asumió este gobierno, 8 de cada 10 obras en el Chaco tenían problemas de todo tipo, desde administrativos, financieros hasta obras pagadas que no fueron terminadas”.

“Finalmente, ahora, se han puesto en caja todas las obras en el país, y ahora si se puede llevar a cabo obras nuevas que son importantes para la población. Se está trabajando mucho en este sentido, y además de gestionar obras para todos los chaqueños, vamos a encargarnos de aplicar un fuerte control sobre la ejecución de las mismas”, finalizó.