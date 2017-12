"El dinero de la Emergencia Económica y Financiera no es para los trabajadores", dice Díaz

El diputado provincial Aurelio Díaz denuncia que el dinero de la prórroga de la Emergencia Económica y Financiera para la provincia del Chaco no es para los trabajadores. Plantea se exija mediante un mecanismo por el Nuevo Banco del Chaco para el pago completo de la deuda con judiciales.

El diputado provincial Aurelio Díaz sostuvo que “diputados peronistas y radicales aprobaron el pedido de un crédito de 4 mil millones de pesos para pagarles, acá está el listado de los trabajadores judiciales y en base a eso se hizo la cuenta, compañeros que estaban trabajando y que demandaron al Estado, luego los del Tribunal de Cuentas, había una comisión de seguimiento en la cual no sé si en algún momento se rindió cuentas de qué se hizo con esa cantidad de dinero, parece que no. No quiero pensar que los 200 millones y pico de pesos que debían pasar a los municipios los comió la vaca, lo destinado a las obras públicas, a los aborígenes”.

“Los acuerdos se hacen sobre un chantaje, la gente que está próxima a pisar el cajón acepta por el 50 por ciento, pero desde esta Legislatura de la cual somos responsables, no tuvimos ningún control, y desde el Partido Obrero no nos vamos a hacer cargo de eso, queremos los informes totales, se aprobó un crédito para que se pague todo, no el 70 por ciento, dónde fue a parar la plata, qué hace la Fiduciaria metiendo las narices en esto, cuando tenemos un Ministerio de Economía, un Banco”, planteó el representante del PO en la Legislatura chaqueña.

“Exijamos mediante un mecanismo el pago completo y que vaya el dinero por el circuito del Banco del Chaco y no acordar con la Fiduciaria del Norte, que es la caja chica en su momento del gobierno radical, y ahora del gobierno peronista, donde el Tribunal de Cuentas no tiene injerencia para controlar, les planteo volver a hacer una sesión luego de pedir este informe”, dijo Díaz.