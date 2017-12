Extraordinaria: Domínguez dice que no acompañará la Emergencia Económica

El diputado provincial Hugo Domínguez anticipa que no acompañará la Emergencia Económica y Financiera, en la Sesión Extraordinaria de este miércoles. Dice que pese a que se ha aprobado la toma de créditos para pagar las indemnizaciones por las causas judiciales de los empleados del Poder Judicial, el gobierno no quiere pagar las sentencias.

El diputado provincial Hugo Domínguez adelantó que no acompañará el proyecto de Ley del Ejecutivo provincial de Declarar la prórroga de la Emergencia Económica y Financiera en la provincia del Chaco, en la Sesión Extraordinaria de este miércoles. “No quieren hacerse cargo del pago de sentencias judiciales de muchos ciudadanos que están esperando cobrar y de esta manera se tira la pelota para adelante y no se cumplen con las promesas”, remarcó. Sostuvo que “todo responde a una estrategia para resguardar la caja del Gobierno y no bajar el déficit fiscal, ni achicar el gasto público”.

El legislador se mostró contrariado con el Gobierno chaqueño, tras recordar que en su momento se han aprobado, en la Legislatura, la toma de créditos para pagar las indemnizaciones por las causas judiciales de los empleados del Poder Judicial y a los del Tribunal de Cuentas, por una suma cercana a los 4.000 millones. “Sin embargo los que ganaron los juicios todavía están esperando, ya que no se sabe por qué no se utilizó ese dinero del empréstito para abonar las sentencias, datos que estaban bien especificados, con nombre y apellido, en las leyes de toma de créditos aprobadas en la Cámara de Diputados”, explicó Domínguez.

Eso son los motivos por los cuales, Domínguez adelantó que no acompañará un nuevo pedido de emergencia económica y financiera por parte del Gobierno provincial, que se tratará este miércoles en la Sesión Extraordinaria en la Legislatura Chaqueña.

“No están dispuestos a hacer frente a las sentencias judiciales, quieren patear la pelota para adelante y además no se les pasa por la cabeza achicar el gasto y reducir el déficit fiscal”, apuntó.

Por otra parte, indicó que “tuvieron que pasar dos años para que el Gobernador Peppo nos explicara cómo recibió la provincia de manos de Jorge Capitanich, lo cual era sabido por todos, y ahora tenemos que hacernos cargo todos de los excesos de la pésima administración de ambos y no cumplir con las obligaciones judiciales dejando de lado el reclamo de miles de ciudadanos y empleados estatales que ganaron su juicio”.