Graduación de asesoras de imagen chaqueñas

La escuela de imagen personal y profesional cerró su ciclo con una graduación para sus egresadas.



Hace más de 7 años brindan diplomados en asesoramiento de imagen personal con más de 450 egresadas.



Luego de un año de cursado, las alumnas lograron culminar el ciclo de aprendizaje, profundizando en cada una de las temáticas desarrolladas en clase.



A lo largo del año pudieron, entre otras cosas, convocar a mujeres chaqueñas y correntinas para realizar asesoramientos gratuitos y poder brindar todo lo aprendido.



Hoy las egresadas del ciclo 2017 terminaron su cursado con una celebración a lo grande. Se realizó en el Hotel del Pomar con workshops y transformaciones en vivo, luego continuaron su graduación con una cena y festejos.



"Como alumnas entendemos que lo importante en la imagen personal es primero descubrir quién soy, cuánto valgo, trabajar mi identidad y mi esencia, porque luego la imagen exterior es más sincera y se puede mantener en el tiempo”, comentó una de las egresadas.



La escuela brinda capacitaciones especializadas en imagen personal con clases presenciales y una completa aula virtual con basto contenido para capacitar realmente a las alumnas.



"Para nosotros el asesoramiento de imagen es algo muy serio y muy profundo que vas más allá del look, creo que si no creamos una base en identidad y autoestima las transformaciones no perduran en el tiempo, y además no hay mejor imagen que una sonrisa sincera y brillos en los ojos", indicó la directora de la escuela, licenciada Gabriela Ledesma, que además de ser asesora de imagen también es coach ontológica, por lo tanto desarrolla temas relacionados a la identidad, autoestima y temas relacionados, para lograr mejores resultados.



"Este año para nosotras fue una experiencia, un nuevo camino y el comienzo de nuevas etapas. Nos vamos de la escuela sabiendo quiénes somos y eso no es poca cosa, tengo ganas de ir hacia adelante. Veo la vida y me veo a mi misma de otra manera"-, señalaron las egresadas.

La escuela de imagen ya comenzó con las pre inscripciones para el Ciclo Lectivo 2018. Para más información, se puede contactar al 3624 617081 o al facebook escueladeimagenpersonal.