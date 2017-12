La causa Caballero II reiniciará los alegatos el 15 de febrero

En la mañana de este jueves, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Irigoyen 33) tuvo lugar la última audiencia del año en el juicio oral Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, con la incorporación de las últimas documentales, por escrito y por común acuerdo entre las partes y la confirmación de la fecha de alegatos para febrero, luego de la feria judicial. La querella que ejerce la abogada Silvina Canteros (presidenta del Comité contra la Tortura), en representación de la Secretaría de Derechos Humanos junto con Manuel Brest, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación iniciará la ronda de acusaciones, el 15 de febrero. El 22 lo hará el fiscal Diego Vigay.

Este es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en el Chaco, continuidad de la causa “Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado” que comenzó el 5 de mayo de 2010 y culminó el 13 de diciembre de ese año, siendo el primer fallo por una causa de crímenes de lesa humanidad en la provincia. El tribunal, está integrado por los jueces Eduardo Belforte (presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). Los dos primeros participaron en el Juicio Causa Masacre de Margarita Belén I. Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por el Dr. Néstor Cáceres. A los imputados santiagueños Antonio Musa Azar y Miguel Garbi los representa el dr Matías Elías Azar, hijo del primero.

IMPUTADOS

Los imputados son Gabino Manader, sub oficial mayor de la Policía del Chaco; José Francisco Rodríguez Valiente comisario general de la Policía del Chaco; José Marín, sargento de la Policía del Chaco; Ramón Esteban Meza, comisario general de la Policía del Chaco; Luis Alberto Patetta, teniente primero del Ejército Argentino; Enzo Breard, cabo primero de la Policía del Chaco; Albino Luis Borda, suboficial principal de la Policía del Chaco; Jorge Ibarra, suboficial principal de la Policía del Chaco; Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli, teniente coronel del Ejército Argentino. Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, ex jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar, como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.