SITECh Federación después de reunirse con Mosqueda: "no hace más que confirmar que nada cambiara en el ministerio de Educación"

SITECh Federación afirma que “de la entrevista con la ministra de Educación, puede concluirse que la política del ex ministro Farías, de corrupción, prebenda, amiguismo, ajuste y represión continuarán intactas en esta nueva gestión, ya que la misma no tuvo una sola respuesta a la denuncia realizada a los pocos días de asumir el cargo”.

“La propia ministra reconoció, que expresar que el año que viene no existirá medidas de fuerza es solo una expresión de deseo, por lo tanto no tiene la menor idea de cómo la docencia va recuperar lo perdido por inflación en el presente año que ronda el 25 por ciento recibiendo un incremento del 7,5 por ciento, es decir, una pérdida de más del 17 por ciento de poder adquisitivo y más aun teniendo que sobre la espalda de los trabajadores se aprobó un pacto fiscal producto de los negociados y extorsión del Gobierno nacional con el Gobernador y la Cámara de Diputados”, asevera el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. A lo que acota que “esto no hace presuponer por parte de la Ministra una improvisación y un grado de aventurerismo, ya que no se puede dirigir un ministerio de semejante envergadura con expresiones de deseos”.

“Como si esto fuera poco y a sabiendas de que este sindicato efectuó denuncia concretas sobre corrupción, prebenda y amiguismo, la ministra no tuvo más que el silencio como respuesta, y este sentido el festival de proyectos especiales continuará intacto, que no es otra cosa que la política de prebenda para los amigos y la denuncia concreta de choferes, futbolista, fotógrafos y varios rubros más que son pagados por el Ministerio de Educación con horas cátedras y que constituyen claramente un delito de administración fraudulenta, abuso de poder y desvío de fondos, cuestión esta que le hicimos saber que recurriremos a los organismos de control y la denuncia ante la justicia, la ministra tiene pleno cocimiento de esta situación, por lo que no puede argumentar que por estar estrenando cargo aun no pudo tomar conocimiento, en cuanto que antes de asumir era directora de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Curricular, es decir, de donde surgen técnicamente estos proyectos”, expresa SITECh Federación.

“A su vez se le hizo notar la disconformidad de los rectores y docentes del Nivel Superior por el vaciamiento de los Institutos de Educación Superior, cuando implementan un sistema paralelo para los amigos, como es el caso entre otros de la nueva creación de un profesorado de Educación Física a cargo de un movimiento social, reconociendo al mismo tiempo que la Ley de Educación en la parte de ‘Educación de Gestión Social’ no está reglamentada a pesar de tener de muchísimos años de haberse aprobado, con esta única finalidad, de que el manejo de esta área sea arbitraria y merced de los gobiernos y ministros de turno, para otorgar los paquetes de horas cátedras a los amigos y el descontrol que permite instrumentar estas horas cátedras al servicio del gobierno de turno”, menciona el gremio docente. En ese sentido, afirma: “Queda claro que esta va en contra de la pregonada ‘calidad educativa’, no existiendo mayor contradicción en cuanto que existen fondos para financiar a algunos movimientos sociales, pero no para pagar las horas de incremento del 2º año del CB, que desde marzo aguardan las liquidaciones”.

“Dice desconocer el festival de papelitos, que implementan referentes sindicales en lo que constituye claramente un negociado sobre el perfeccionamiento y que se desvirtúa complemente el orden de mérito, como mecanismo para adjudicar cargos y horas cátedras de acuerdo a la normas que rigen el Estatuto del Docente”, detalla SITECh Federación en relación al primer encuentro con la nueva titular de la cartera educativa. En relación a esta denuncia, señala que “hay ejemplos concretos de docentes que está realizando hasta 5 pos títulos y/o diplomaturas siendo la única exigencia el pago o la afiliación a un sindicato”.

“Resulta inverosímil que en esta provincia en el reinado de la época de corrupción no exista un solo funcionario con causa judicial o imputado penalmente por corrupción y lo único que nos queda en la memoria es la sentencia por la compra de 5 tortas de cumpleaños por orden del entonces vicegobernador , cuando en la actualidad no solo se llevaron las tortas, sino también la fiesta completa y el local para hacer la misma, como fue el caso de Capitanich, que reconoció la faltante de más de 500 millones de pesos en el sistema educativo, o de Bacileff Ivanoff, cuando decía sobre las viudas de Capitanich que se ha quedado sin soporte del Estado, o Aldo Leiva y la tarjetas alimentarias, o Gustavo Martínez que estando de presidente de SAMEEP no transfirió aportes al InSSSeP, al igual que muchos municipios y organismos autárquicos sin consecuencia alguna( con una deuda superior a 100 millones de pesos), cuando a cualquier particular por esta acción estaría preso”, dispara SITECh Federación. En esa línea, recuerda “los casos de los distintos ministros de Educación que han pasado en estos años de gobierno del Justicialismo, donde el propio Tribunal de Cuenta determinó la faltante de varios millones de pesos, pero hasta la fecha nadie está siendo procesado, por lo que podemos también concluir, que la justicia del Chaco es cómplice del poder de turno y que nos encontramos ante una provincia bananera en la cual ningún funcionario es responsable de las acciones de corrupción que se cometen”.

En el tramo final, indica que “las internas del Gobierno hacen que se democratice la distribución de cargo en el ministerio ya que los nuevos cuadros no provienen solamente del gremio UTrE CTERA, sino que se amplía y son los demás sindicatos amigos los que proveen de personal para la tarea de seguir con más de lo mismo”. Para dirigirse a la ministra Mosqueda, expresando que “no le creemos cuando afirma que no tiene compromiso partidarios, ya que hasta ahora lo único que ha demostrado y teniendo en cuenta lo antes expuesto, va a continuar con la política de corrupción, prebenda, ajuste y represión”.