"El gobernador Peppo también fue parte de la herencia que dejó Capitanich", dicen en la UCR-NEA

El presidente de la UCR-NEA de Resistencia, Dino Ortiz Melgratti, salió al cruce de las declaraciones que realizó el gobernador, Domingo Peppo, a los medios de comunicación, referidas a la pesada herencia recibida al asumir como primer mandatario provincial. “Estoy realmente sorprendido con las expresiones del gobernador, Domingo Peppo, criticando duramente la herencia que recibió de su antecesor Jorge Milton Capitanich, cuando en realidad el fue parte de esa gestión ocupando en el 2008 el cargo de ministro de Gobierno; candidato a primer diputado provincial en el 2009 (ganó y no asumió) y presidente de IPDUV en el año 2012”, señaló.

“¿Recién ahora se anima a contar sobre la situación en que recibió la caja del Estado administrada por Capitanich?. Por qué no hablo antes y solo se dedico a tapar los inmensos agujeros que hasta hoy tiene el Tesoro Provincial, donde no hay fondos para Salud; Seguridad; Educación; déficit en la Caja Previsional y las empresas de servicios como SECHEEP y SAMEEP están quebradas”, resaltó el dirigente del NEA.

“Por qué el gobernador no es más claro y dice también que en el 2008, cuando se retiró el gobierno de la Alianza, habían 28.878 empleados en la administración pública y hoy la cantidad es de 77 mil empleados, o sea, aproximadamente 49 mil agentes públicos ingresaron en estos últimos diez años. Casi 5.000 empleados por año”.

“El gobernador, Domingo Peppo, debe hacerse cargo del ciento por ciento de la herencia que le dejo Capitanich. Háganse cargo y den respuestas también a los empleados públicos”, remarcó el dirigente político.

“La política, como se sabe, es el arte de lo posible, pero lo principal es tener memoria y mirar para atrás de vez en cuando para corregir el camino hacia un nuevo horizonte. Las peleas internas deben estar fuera del Estado y se debe trabajar para el bien común de toda la provincia”, fustigó Ortiz Megratti.

“Por último, este arrebato del gobernador Peppo me trae a la memoria la letra del famoso tango escrito por Carlos Giampe: ¡Y éste es el pago que me das!...Ahora no me conoces… podría decir Capitanich parafraseando a Giampe”, concluyó el presidente de la UCR-NEA de Resistencia.