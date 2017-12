Ley de Reforma Previsional: Peppo recuerda que no tenía para pagar el aguinaldo cuando asumió

El mandatario provincial en declaraciones a Canal 9 de Resistencia se refirió a la aprobación de la Ley de Reforma Previsional y destacó el beneficio de la misma.

Por otra parte, y sin dar nombres cargó duramente contra la gestión de Jorge Milton Capitanich, subrayando “ hay que hacerse responsable y mirar para atrás, porque es muy fácil mirar para adelante y no mirar para atrás, qué provincia tenemos, cuál es la realidad de nuestra provincia. Cuando asumí la gobernación recibí una provincia donde no tenía ni para pagar el aguinaldo a los empleados públicos”.

El gobernador consideró además que “nos parece que la institucionalidad y la gobernabilidad en una provincia es fundamental. El objetivo es lograr un equilibrio fiscal y una salida a una dependencia que no es responsabilidad mía porque me hice cargo de una provincia donde verdaderamente los recursos son el 100% asignados a gastos tanto de pagos de sueldos, como a los jubilados con un déficit de 2 mil millones de pesos en la Caja Previsional, con un déficit en la empresa SECHEEP, con un déficit en la empresa SAMEEP, con un cúmulo de deudas y con 77 mil empleados”.

“Me parece que los gobernadores que me precedieron -en los últimos 12 años- han ingresado más de 35 mil personas al Estado Provincial y eso marca la realidad que tenemos hoy, a la que tenemos que gestionar, dar respuestas y soluciones todos los meses además de la demanda social de la que también nos hicimos cargo y estamos trabajando en cada uno de los sectores”.

Por otro lado, se dirigió al pueblo del Chaco expresando que “le quiero transmitir que mi compromiso es la defensa de los intereses de los chaqueños, la gobernabilidad y la paz social, esta provincia es sumamente dependiente económicamente y que buscamos y estamos trabajando para eso”.

Recordó que “como gobernador, fui intendente y en 12 años me las arreglé como pude, si me llamaban y me preguntaban por el aguinaldo y yo les respondía que había, que se quedasen tranquilos, a veces me ayudaron y a veces no. Muy pocas veces he tenido la posibilidad de que me llamen y me digan que hay créditos para el Municipio, el año que viene en enero van a tener 173 millones de pesos a partir del acuerdo del FGS”.

“A veces hay que decir también estas cosas porque sino todo queda en que nos quieren tratar a algunos de inútiles o de entregas, y no es así, hay que hacerse responsable de las cosas que se hacen, de lo que se dice y de cuál es la realidad que tenemos. Con absoluta humildad como siempre lo digo, pero con firmeza del compromiso que he tomado con el pueblo del Chaco, asumo la responsabilidad de los costos políticos si así hay que determinarlo”.

Estadística

De acuerdo con un informe brindado por el entonces gobernador Capitanich, hasta el 31 de marzodel 2008 se censó al 94 por ciento de los empleados públicos, lo que representa un total de 28.878 empleados que trabajan en la administración pública, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, quedando exceptuados de dicha suma los docentes y el personal del Banco del Chaco S.A. Asimismo, 19.195 corresponden a la planta permanente del Estado (66 por ciento del total).