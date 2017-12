Reforma previsional: Para el Gobierno Provincial, la discusión se debe dar en el Congreso

El Gobierno Provincial da a conocer un documento ante la discusión por la reforma previsional en el Congreso y el Pacto Fiscal acordado con la Nación.

El ministro de Gobierno, Martín Nievas, expresó en el mensaje: “Esto pretende ser esclarecedor explicar correctamente a la ciudadanía ante el hecho cierto de la discusión que se dará en el Congreso de la Nación Argentina. El Gobierno de la provincia del Chaco celebró este Pacto Fiscal junto a 23 provincias argentinas, a excepción de San Luis”.

Luego ofrece detalles acerca de en qué consiste este pacto fiscal. “La provincia del Chaco tenía un pedido, en primer lugar una demanda de la provincia de Buenos Aires que reclama hace muchos años el Fondo del Conurbano Bonaerense y la Corte Suprema próximo a dictar la sentencia, en la cual se había presentado, en la cual se había explicitado la pérdida de estos fondos, que a esa demanda del Chaco iba a perder 4 mil millones de pesos lo que significa un mes de sueldo. Ante el hecho de este pacto de acuerdo fiscal, queda claro que la Nación se va a hacer cargo del déficit fiscal, es otra de las situaciones que a todos nosotros nos preocupa en definitiva el dinero para sostener el InSSSeP, a más de 30 jubilados saliendo de la propia caja provincial y por otro lado, tenemos la situación de que el gobernador Oscar Domingo Peppo tomó la determinación de iniciar el reclamo a la Nación por aquel famoso 15 por ciento que se destinaba a la ANSES con el esfuerzo de sostener el sistema previsional. Ahora bien ante este reclamo, se determina que dentro de 10 años o menos, la provincia del Chaco va a tener un ingreso aproximado de 900 millones de pesos, con lo que podemos perfectamente hacer frente al endeudamiento que hemos tenido que recurrir en la provincia del Chaco para poder cubrir el déficit durante el 2016 y durante el 2017”.

“Es importante que el pueblo del Chaco sepa que esta baja en el nivel de transferencias de recursos de la Nación obligó a pedir un préstamo a través de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco de transparencia del Gobierno de la Nación”, dijo. Asimismo, remarcó que “luego de más de 20 años el gobernador Oscar Domingo Peppo se hizo cargo de toda la deuda que teníamos con todos los sectores que significaron 1.800.millones de pesos. Y queremos dejar en claro que esta definición le compete a la Presidencia de la Nación Argentina, nosotros no definimos el criterio”, resaltó.

“El pueblo del Chaco nos ha depositado en el lugar de opositores al Gobierno de la Nación argentina, por eso cuando ahí se plantea cuál va a hacer la actitud de la provincia del Chaco, tal cual lo ha dicho el jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, queremos dar ese debate y cuando no nos gusta una cuestión no puede ser que los diputados nacionales que no les guste una cuestión tengan que estar sentados en un café de una esquina. El rol opositor significa cumplir el mandato popular de sentarse a discutir otra cosa muy distinta, tal cual lo anunció uno de los diputados del Chaco ‘voy a dar el debate pero voy a votar en contra’ lo que no significa rehuir de este tipo de compromisos, desde esta perspectiva por eso lo que queremos dejar en claro la responsabilidad de Oscar Domingo Peppo de gobernar esta provincia y lo hace con responsabilidad y valentía”, indicó. A lo que luego apuntó: “Tenemos que bregar por los 77 mil empleados que tiene la provincia del Chaco y que casi compromete casi toda la coparticipación federal. Paralelamente nos tenemos que preocupar por los casi 34 mil jubilados provinciales, también por los casi 14 mil productores por todos aquellos que esperan por un Estado presente y esto lo hacemos con responsabilidad y entendemos a aquellos que no comparten este nivel de crítica esbozado por el Gobierno y tienen todo el derecho del mundo como oposición política”.

“Paralelamente también resuelta la ecuación económica financiera en la Nación Argentina el Chaco también va a tener los avales necesarios para que salgamos a buscar créditos fuera de la provincia, de la Nación Argentina para que podamos ir concretando obras trascendentes como es la ruta de El Impenetrable, como es la ruta 13 que va a unir la ruta 11 con Villa Ángela, la ruta 6 que nos va a permitir la conectividad con Santiago del Estero algo que tuvo presente el gobernador al firmar el Pacto Fiscal”, destacó.