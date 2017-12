SITECh Federación para el lunes 18 y martes 19 y moviliza contra la reforma previsional

SITECh Federación convoca a medida de fuerza para el lunes 18 y martes 19 de diciembre en rechazo a la reforma previsional. Al respecto, el gremio docente señala que “no es otra cosa que la vieja política de perfumar el ajuste a los jubilados”. En este contexto, afirma que “la unidad vuelve a ser indispensable para evitar que los poderosos sigan arrasando al conjunto de los trabajadores”. Ante esto, anuncia que se concentrará el lunes 18,a las 9.00 horas, frente al mástil junto a gremios; movimientos y organizaciones sociales en repudio del tratamiento del ajuste a nuestros jubilados.

“Mientras el futuro de los jubilados se está por subastar en el Congreso Nacional, el Presidente convoca a los gobernadores en una clara señal de ‘apriete’ para que los ejecutivos provinciales, a través de los diputados, sean los verdugos que levanten el pulgar para condenar a los jubilados a la pobreza”, expresa SITECh Federación. Tras lo cual, considera que “es vergonzoso que pretendan hacerle pagar la crisis a quienes menos tienen y más aún que los gobernadores se presten a semejante aniquilamiento sistemático de derechos, lo que deja al descubierto la sintonía tanto de Nación como de Provincia en su desprecio por la clase trabajadora”.

“Es inconcebible que los trabajadores argentinos debamos volver a pasar por un diciembre convulsionado, como si los actuales gobernantes sufrieran de amnesia y la memoria no les permitiera recordar que los acontecimientos de diciembre del 2001 fueron el resultado de años de aplicación de políticas neoliberales de ultranza, en las recetas del FMI nos llevaron al estallido social, con un país endeudado; la clase trabajadora aniquilada; las economías regionales arrasadas; los jubilados destruidos; y un país en llamas, donde la violencia se hizo carne con la utilización de las fuerzas represivas del Estado que respondían con garrote, balas y gases el reclamo popular”, afirma el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. A lo que luego señala que "como reza la frase, ‘las tragedias se repiten con tragedias’, y hoy diciembre del 2017 nos encontramos con idéntica postal, donde el poder Nacional y provincial ‘pactan’ a espaldas de los trabajadores para sumirnos y perpetuarnos en la pobreza sin siquiera tocar el bolsillo de los ricos y poderosos que siempre salen beneficiados de todas las crisis”.

“Idéntica situación de desprecio y ajuste estamos atravesado el sector docente, ya que finalizamos el ciclo lectivo con un 7,5 por ciento de recomposición salarial que hace que el 2018 tenga un conflicto garantizado por el propio gobierno, a lo que debemos sumar la ‘mentira’ del ex ministro Farías que hacía alardes de mantener una paritaria abierta pero a la que no ha podido convocar desde mediados de año”, plantea SITECh Federación. Asimismo, advierte a la nueva ministra de Educación que “mantener la continuidad de las políticas educativas del ex funcionario es dar continuidad a un sistema viciado de corrupción”.

SITECh Federación reitera el “pedido de unidad de acción, convencidos que en la coyuntura actual es el único camino para hacer frente a toda envestida contra los trabajadores orquestada para que seamos los de abajo los que paguemos la crisis”.