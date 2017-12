Vecinos de Colonia Popular reclaman nuevo sorteo de viviendas

Un grupo de vecinos de Colonia Popular, inscriptos en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, se reunieron para solicitar al intendente Juan Carlos Plozzer que intervenga ante las autoridades del Instituto de Viviendas a fin de resolver irregularidades en la adjudicación de parte de las 14 viviendas próximas a entregarse en la localidad.

Los vecinos sostienen que “se manipularon datos para incluir en el sorteo, a último momento, a personas que no viven en la localidad y hasta hacer figurar en el padrón a la Secretaría del Concejo Municipal con un nombre falso, tal como quedó plasmado en el acta notarial confeccionada en el sorteo realizado el día 5 de mayo pasado”.

El malestar de los vecinos se originó el mismo día del sorteo, cuando estando presentes los postulantes, ingresó la presidenta del Concejo, Marina Soledad Codutti, exigiendo que “se incluya a último momento un nuevo listado de supuestos inscriptos que no figuraban en la nómina original, entre los cuales se encontraban uno de sus hermanos y la secretaria del Concejo, la señorita Anabel Fernández, pero inscripta con el nombre de "Aníbal Fernández" para no despertar protestas entre los presentes, ya que se sabe que la señorita Fernández no reúne los requisitos para la adjudicación”.

Agregan los vecinos que “ponen a disposición de la comunidad y los funcionarios un audio grabado en el momento del sorteo, en donde los funcionarios del Instituto de Viviendas aclaran los criterios para el sorteo, indicando que ‘tendrán prioridad aquellos que residan en la localidad y además tengan hijos a cargo’”.

Al iniciarse el sorteo, resultó que varios de los incluidos en esa “planilla de último momento fueron beneficiados, por ejemplo el inexistente *Aníbal Fernandez* (pero con el DNI de la secretaria del Concejo, Anabel Fernández) que salió en el primer puesto del sorteo”.

Aseguran los vecinos que “al momento hay 6 casos en condiciones de dar de baja porque no reúnen los requisitos, además de no haber sido encontrados en varias ocasiones por los encargados de verificar la autenticidad de la documentación y es por eso que, como postulantes reclamamos un nuevo sorteo. Algunos de los que fueron dados de baja ya fueron notificados mediante cédula”.

Desconfían de funcionarios

Varios de los postulantes advirtieron que “funcionarios del Instituto de Viviendas estuvieron reunidos en la casa particular de la presidenta del Concejo, Marina Codutti, por lo que intuimos que prime una relación personal de la misma con algún funcionario para beneficiar a su hermano y a su secretaria en perjuicio de los demás postulantes, afectando la transparencia que debe tener el sorteo”.

Pedido al Gobernador

Por último, los vecinos solicitan al Gobernador que “realice un nuevo sorteo entre quienes cumplan con los criterios informados en el sorteo: Que vivan en Colonia Popular y tengan hijos a cargo, además de cumplir los requisitos formales”.