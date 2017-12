SITECh Federación va a paro por 48 horas, el miércoles 13 y jueves 14

SITECh Federación convoca a medida de fuerza para los días miércoles 13 y jueves 14 de diciembre.

En un documento, el sindicato docente que encabeza Eduardo Mijno explica que la convocatoria es “frente a la continuidad del conflicto salarial que habiendo casi finalizado el ciclo lectivo no ha sido superado por la intransigencia del Gobierno Provincial que ha desoído constante y sistemáticamente las demandas de este sector y de los trabajadores en general”.

Asimismo, manifiesta que “idéntica situación de desprecio hacia la clase trabajadora es la que mantiene Nación con el paquete de medidas ajustadoras que pretende implementar, por lo que más que nunca nos encontramos en unidad los distintos sectores para hacer frente al poder absoluto del Estado.

En este sentido, en cuanto a lo provincial ratifica que “el cambio de autoridades en el Ministerio de Educación no significa un cambio en la política educativa ya que la propia ministra expresó su voluntad de dar continuidad lo cual implica el ‘siga, siga’ de una política educativa teñida de corrupción, amiguismo, prebenda, estafas, ajuste y represión. Como hemos dicho, las declaraciones de la nueva ministra de Educación son una clara provocación al sector docente y prende la mecha para que el conflicto del 2017 se extienda al 2018 con mayor fuerza, ya que el 7,5 por ciento otorgado en el presente año es insalvable y las negociaciones del año venidero deberán contemplar lo perdido en estos tres últimos años como mínimo”, expresa.

“En este contexto de ajuste, persecución a los sindicatos y sus dirigentes, con una inflación que no ha dejado de crecer, con salarios congelados, con jubilados condenados a la pobreza, con la firma de un pacto fiscal por parte de los gobernadores, con un federalismo destrozado; con el avance de las medidas neoliberales y con el corolario de un endeudamiento que deberán pagar futuras generaciones”, manifiesta que “la unidad de los trabajadores es el elemento esencial para intentar poner un freno, porque lo que están en juego son derechos conquistados que no pueden ser cedidos sino que por el contrario debemos dar batalla, porque no estamos dispuestos a ser, como clase trabajadora, la que paguemos la crisis con sueldos de hambre mientras en el gran banquete de la opulencia se sientan los ricos y poderosos locales con los ricos y poderos extranjeros”. Por todo lo anterior, queda en alerta “ante el posible tratamiento en el Congreso Nacional de las reformas macrista, tal lo resolvió el plenario de gremios, la Multisectorial y otras organizaciones”.