SITECh Federación anticipa la continuidad del conflicto en Educación

SITECh Federación manifiesta su malestar ante las declaraciones de la nueva ministra de Educación, Marcela Mosqueda, en la que expresa su voluntad de mantener la continuidad de las políticas del ex ministro Daniel Farías. Al respecto, anticipa que “continuará la corrupción en el Ministerio, el amiguismo, la prebenda, la política de ajuste y represión que caracterizaron al saliente ministro y sus antecesores”.

“Evidentemente la flamante recién designada ministra de Educación parece ‘vivir en un termo’ ya que desconoce maliciosamente las denuncias por corrupción, estafa y política prebendaría que documentó y denunció SITECh Federación, cuestión esta que se refleja en sus propias declaraciones y que nos pone en alerta ante la evidente continuidad de las políticas nefastas del Ministerio de Educación y de las que el Gobernador es cómplice y hacedor al decidir más de lo mismo, sin la mínima consideración y a sabiendas de que el sistema educativo de la provincia del Chaco se encuentra colapsado”, expresa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno, a través de un comunicado.

“Acaso no sabe la nueva ministra que tiene que solucionar un sinfín de denuncias que recaerán sobre su espalda ante la salida inevitable de un ministro desgastado y desprestigiado por sus propios actos de corrupción que lo llevaron a retirarse por la puerta trasera tal lo advirtió este sindicato tiempo atrás cuando manifestábamos que de la ‘pesada herencia’ se haría cargo el próximo ministro de Educación, quien tendrá que asumir esta responsabilidad y hacerse cargo de la manifiesta corrupción en el ministerio cuando Farías se retire por la puerta trasera”, plantea SITECh Federación.

“Acaso no sabe la nueva ministra del 'festival de papelitos', patrocinado desde las sombras por el propio Farias en complicidad con dirigentes gremiales, que ha convertido el perfeccionamiento en un negocio para el sindicato amigo”, se pregunta SITECh Federación. Para abrir un nuevo interrogante: “¿acaso no sabe la ministra que hay más de 7 mil docentes estafados con una resolución trucha que tendrá que anular o dejar sin efecto ya que la misma fue un invento ilegal orquestado en un ‘operativo madrugada’ para dar legalidad y legitimidad a una Diplomatura sin el mínimo sustento legal, todo esto certificado por escribano público en más de una oportunidad”. Tras lo cual, se pregunta: ¿Acaso no sabe la nueva ministra que va a tener que hacer frente a una querella por práctica desleal, y que el estado pone recursos para que algunos dirigentes hagan el negociado del perfeccionamiento?”.

“¿Acaso no sabe la ministra que va a tener que, en algún momento poner blanco sobre negro sobre los proyectos especiales que es el agujero negro por donde se van los recursos destinados a educación para beneficiar a amigos y punteros?”, deja el interrogante recordando que ha hecho las denuncias en la oficina de Información y transparencia “pero nunca hemos obtenido la mínima respuesta”, asegura.

“¿Acaso no sabe la ministra que la tan vociferada calidad educativa es destruida por el propio Ministerio cuando implementa un sistema paralelo para algunos referentes amigos del gobierno que poco o nada saben sobre educación pero que son funcionales al gobierno como brazo extensivo del mismo y que les garantiza un puñado de militantes dispuestos a responder de manera lineal a los planteos del Ministerio y principalmente del Gobierno?”, deja la inquietud SITECh Federación. Para seguidamente recordarle a la ministra Mosqueda: “hasta horas antes de asumir la cartera educativa era usted la responsable de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Curricular, por lo que usted también tiene mucho por explicar”.

“¿Acaso no sabe la ministra del regalo de horas cátedras a los amigos del gobierno que constituyen una acción fraudulenta en cuanto que muchos de los destinatarios de esas horas no tienen ni remotamente una relación con educación como es el caso de jugadores de futbol, fotógrafos, choferes, entre otros?”, deja a manera de duda. A lo que seguidamente apela a la ministra Mosqueda diciéndole “que hemos tomado conocimiento de que en su gestión en el área de planeamiento en los últimos 6 meses otorgó aproximadamente 1.300 horas cátedras de Nivel Superior y más de 2 mil horas cátedras de Nivel Secundario y que los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas, pareciera nunca tomaron conocimiento”, remarcando que “este sindicato viene denunciando este tipo de prácticas desde el gobierno de la Alianza ya que el regalo de estas horas es el botín de todos los gobiernos”.

“¿Acaso no sabe la ministra que la política del amiguismo ha llevado al ministerio a la creación de Institutos de Educación Superior obedientes al poder?, deja a manera de interrogante. Para luego afirmar que “ha debilitado los IES con trayectoria e historia que se encuentran dentro del sistema formal, y que actualmente son nuevamente castigados al desviar una de las funciones primordiales de los Institutos que tiene que ver con la capacitación y que hoy es puesta en manos de sindicatos amigos en un claro atentado contra la calidad”.

“¿Acaso no sabe la ministra que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología fue denunciado por sobre precios?”, inquiere SITECh Federación y luego afirma que “ la huida de Farías la pone en el ojo de la tormenta ya que será ella la responsable de dar las explicaciones, salvo que en esta pretendida continuidad de la política educativa que la antecede, la lleve a repetir los mismos entuertos, agachadas, y actos de corrupción, en un claro ‘siga, siga’”, recordando que “Farías y ‘Tete’ Romero fueron condenados por el Tribunal de Cuentas por el faltante de 3,3 millones”. Luego le pregunta a la nueva ministra “si esta es la línea a la que dará continuidad y de la cual parece no avergonzarse sino más bien sentir orgullo”.

“¿Acaso la ministra no se enteró que para que no haya paro el sector docente requiere una recomposición salarial digna y no el miserable 7,5 por ciento cuando la inflación se acerca al 25 por ciento?, deja el interrogante, a lo que seguidamente se pregunta: “¿acaso no sabe que las medidas represivas como descuentos y amenazas nunca solucionaron el conflicto, sino que tiene el efecto adverso?; ¿acaso desconoce que anunciar el próximo año lectivo sin medidas de fuerza implica mejorar el salario docente?, salvo que en esa declarada continuidad con la gestión anterior la lleve a ser una ministra ajustadora, represiva y perseguidora de la docencia”, expresa.

“¿Acaso no sabe la ministra que negociar con sindicatos y en particular con SITECh Federación implica dar respuestas concretas al sector y no solo el montaje de una pantomima de diálogo en el que la patronal construye discursos mentirosos a la par que ajusta a los docentes?¿Acaso no sabe que ponerse al frente del Ministerio no es lo mismo que manejar una escuela como ‘patrón de estancia’ en el que los corderitos obedecen, como fue su actuar en Villa Ángela”, sucesivamente demanda.

“Como reza la frase ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’ por lo que advertimos que desde este sindicato no daremos tregua a la espera de ver su desempeño, ya que sus propias declaraciones ponen al descubierto la continuidad de la corrupción, el amiguismo, la prebenda, la política de ajuste y represión en el Ministerio, por lo que la confrontación con el docente está más que garantizada y sus manifestaciones públicas son una clara provocación al sector docente”, plantea SITECh Federación.