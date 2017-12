Juran los nuevos ministros

El gobernador Domingo Peppo acompañado del vicegobernador Daniel Capitanich toma juramento a la nueva ministra de Educación, Marcela Mosqueda y a los ministros de Gobierno, Martín Nievas; de Seguridad, Carlos Barsesa; de Salud Pública, Luis Zapico y de Producción, Marcelo Repetto.

En su discurso, el primer mandatario expresó su agradecimiento a los funcionarios salientes y reconoció el trabajo llevado adelante por cada uno. “Pusieron total esfuerzo y compromiso en nuestra querida provincia para desarrollar un tarea que otorgue respuesta a las demandas de los ciudadanos”, aseveró.

En este sentido, dijo: “Ahora tenemos por delante la agenda 2030, agenda de desarrollo y de inclusión, para lo cual planteamos nuevos desafíos, pero continuando con los principios planteados desde el comienzo de nuestra gestión que son la transparencia y la eficiencia”.

“Tenemos la necesidad de fortalecer el federalismo, la necesidad de fortalecernos como Estado en cada una de sus reparticiones”, remarcó y explicó que todo se asienta en un proyecto con bases ideológicas y políticas de inclusión, oportunidad e igualdad.

Peppo expresó: “Nuestro Norte es el compromiso con el Chaco y los chaqueños, defender las banderas y dar lo mejor de nosotros de forma militante, sencilla y honesta. De forma organizada y eficiente, para lograr la oportunidad y el desarrollo de muchos chaqueños”.

Y seguidamente, deseó que los nuevos funcionarios tengan compromiso: “somos instrumentos y si abrazamos la vocación de la política es de una concepción e servicio pleno. Ese testimonio lo tratamos de dar todos los días con el vicegobernador escuchando las necesidades”.

Asimismo rescató que “tenemos una provincia maravillosa con recursos humanos y naturales que estamos explorando, como son el turismo, la tecnología, la informática, entre otros”. “Debemos trabajar sin dejar de lado la transparencia, la honestidad y el acceso a la información, porque no queremos, no vamos y no voy a permitir que se esconda absolutamente nada”, finalizó el primer mandatario chaqueño.