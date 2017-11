Legisladores provinciales de Encuentro Cívico rechazan el tratamiento conjunto del Presupuesto con la autorización del crédito por 3.800 millones de pesos

Los diputados provinciales de Encuentro Cívico – Cambiemos anticipan su rechazo a la aprobación del presupuesto provincial 2018 junto al permiso de la toma de un crédito por más de 3.800 millones de pesos. Pretenden que ambos temas no se traten de forma conjunta.

Los legisladores provinciales Hugo Domínguez y Germán Perelli, del bloque Encuentro Cívico - Cambiemos de la Legislatura chaqueña expresaron su desacuerdo en aprobar dentro del presupuesto provincial 2018 una nueva autorización para la toma de un crédito de 3.800 millones de pesos, por parte del Gobierno Provincial. “No han hecho nada para achicar el déficit, gastan en cuestiones que no son prioritarias, no cuidan el dinero de los chaqueños y piden un nuevo empréstito, esto no se puede convalidar”, plantearon los legisladores.





Previo al tratamiento del proyecto de Presupuesto Provincial, enviado por el Gobierno del Chaco, en la Cámara de Diputados provincial, Domínguez y Perelli adelantaron su posición de no aprobar el mismo teniendo en cuenta el pedido de acceso a un nuevo empréstito, que consideran “será más endeudamiento sin saber con qué fin y sin especificar cómo se reducirá el déficit que se incrementó considerablemente la última década”.





Los legisladores de Encuentro Cívico recordaron que fue el Poder Ejecutivo que en una “actitud arbitraria y respondiendo a sus propios intereses desdoblaron las elecciones de este año generando gastos millonarios para el pueblo chaqueño, cuando desde Encuentro Cívico pedimos que se unifique y se evite gastar tanto dinero innecesariamente”. A lo que acotaron que “ahora necesitan más créditos para poder hacer funcionar el Estado”.





Por último, ratificaron la posición de “no tratar de manera conjunta” con el Presupuesto provincial el pedido de endeudamiento. “Esto se tiene que tratar de manera individual con una discusión seria y profunda, porque se trata de endeudar a la Provincia por varios períodos de gobierno” enfatizaron. Al tiempo que recordaron que existen de Letras del Tesoro -emitidas por el Gobierno- que "aún no se colocaron y piden un nuevo crédito; esto es poco serio” sentenciaron.