El oficialismo da dictamen favorable al Presupuesto 2018

El proyecto de Presupuesto 2018 contó con el dictamen favorable del oficialismo, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo provincial contó con el acompañamiento de los diputados justicialistas Beatriz Bogado (presidenta), Ricardo Sanchez y Claudia Panzardi en el ámbito de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En tanto desde el Interbloque Cambiemos anunciaron que algunos legisladores podrían acompañar la ley en el recinto. El dictamen considera reformulaciones hechas en virtud a las pretensiones de los distintos organismos del estado y la intención es sancionarla en la sesión ordinaria del próximo miércoles 29 de noviembre.

La Comisión se convocó de manera extraordinaria y estuvo presidida por la diputada Beatriz Bogado, acompañada de sus pares Ricardo Sanchez, Claudia Panzardi, Sergio Vallejos, Roy Nikisch, Irene Dumrauf. También asistió el legislador Orlando Charole y el Presidente del Bloque Justicialista Hugo Sager.

El tema central fue el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 4564/17 propiciado por el Poder Ejecutivo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Al finalizar la reunión, la diputada provincial Beatriz Bogado explicó: “emitimos despacho al presupuesto con las reformulaciones enviadas por el Ejecutivo y que estan referidas a fortalecer la partida presupuestaria del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y del Consejo la Magistratura atento a lo que hemos conversado y que nos ha permitido trabajar con el equipo de Hacienda en estos días”.

“Si bien el despacho ha sido solo del bloque oficialista, contiene todas las fuentes de financiamiento que necesita el presupuesto ya que en el título quinto se establece la autorización para resolver el déficit planteado en el presupuesto 2018 que asciende a la suma de 3890 millones”, subrayó la presidenta de la Comisión.

En cuanto a la posición del Interbloque Cambiemos, quienes adelantaron que algunos diputados podrían acompañar la sanción de la ley, Bogado manifestó: “es una buena noticia porque significa que el esfuerzo que se ha hecho para ir construyendo consenso ha sido válido, que hay una comprensión de todo el contexto nacional, que es complejo y de mucha rigidez fiscal”.

Por su parte, desde el interbloque Cambiemos, el diputado Roy Nikisch sintetizó la postura de sus pares y manifestó que “el ministro de Economía ha enviado nueva información así que fuimos notificados por la presidenta y vamos a recibir esta nueva información con modificaciones del presupuesto y hemos adelantado que hay diputados que acompañarían la aprobación con endeudamiento”.

Sin embargo, adelantó que “seguramente vamos a plantear el no cumplimiento de la ley de infraestructura escolar, no cumplimiento de la Ley de Bibliotecas y de la ley para los Consorcios Productivos Rurales”. “Estamos hablando de cosas que no están en el proyecto sino que son incumplidas sistemáticamente en los últimos años por las dos gestiones del Ejecutivo provincial “, subrayó Nikisch.