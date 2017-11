El PJ busca aprobar el Presupuesto 2018

El diputado provincial justicialista, Ricardo Sánchez, anticipó que la intención de los legisladores del oficialismo en la Cámara de Diputados es avanzar con el despacho del proyecto de Ley del Presupuesto Provincial 2018, y pidió madurez política a la oposición para lograr la sanción de la “Ley de leyes”. Además, adelantó que será una semana de intenso trabajo en la construcción de los consensos necesarios para resolver la cuestión de la Presidencia del Poder Legislativo por los próximos dos años.

“A su regreso, el gobernador Domingo Peppo tendrá enfrente una semana intensa, donde la cuestión legislativa será central”, analizó el diputado saenzpeñense. A lo que luego apuntó: “Por un lado, mañana en la Comisión de Hacienda estaríamos despachando el proyecto de Ley de Presupuesto, que contiene 3800 millones de pesos de déficit que hay que equilibrar tomando deuda; y por otro estará la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados”.

Respecto de la Ley de Presupuesto, Sánchez entendió que “el endeudamiento que plantea implica la necesidad de tratarlo en conjunto con la oposición, y por ende, la necesidad de contar con los dos tercios de los votos para su aprobación”. “Creo que así como el Gobierno Provincial ha hecho los esfuerzos correspondientes para firmar el Pacto Fiscal con la Nación, mostrando una gran madurez política, de la misma manera la oposición legislativa debería tener una actitud similar para que podamos avanzar con la sanción del Presupuesto 2018”, acotó.

El legislador consideró a la par que los recursos extra que la provincia consigue en virtud del acuerdo firmado con la Administración Central la semana pasada, “de ninguna manera pueden servir como argumento para no avalar el endeudamiento que requiere el Presupuesto 2018”. “A través del Pacto Fiscal, el Chaco tendría ingresos extra, pero no se puede supeditar el equilibrio de un presupuesto a esta hipótesis que no sabemos si va a concretarse o no: la seriedad que requiere esta ley no permite supeditarla a otros factores”, insistió.

En esa línea, Sánchez remarcó que “es necesario que contemos con un bloque unido, comenzando por los 19 diputados del Frente Chaco Merece Más, para, a partir de allí, construir la mayoría de 22 votos que necesitamos y que, en su momento, obtuviéramos con el acompañamiento de Carlos Martínez, Sergio Vallejos y Luis Obeid”. “Veremos si en esta ocasión contamos con sus votos, pero trabajaremos para que la ley logre el mayor consenso posible”, indicó.

En cuanto a la conducción parlamentaria, el legislador advirtió que “pasado el calendario electoral, están dadas las condiciones para abocarse a esta cuestión”. “Si bien no es necesaria una mayoría especial para la designación tendremos que lograr un bloque unido y sólido ante las definiciones importantes que se vienen”, aseguró Sánchez. Para dejar en sentado en última instancia que : “Lo fundamental será determinar la Presidencia y la Vicepresidencia 1°, teniendo en cuenta que, por regla no escrita, la Vicepresidencia 2° queda en manos de la oposición”.