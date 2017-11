Causa Caballero II: Reanudarán las audiencias de indagatorias

Este viernes 17, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, a las 9 horas, se reanudarán los debates en la Causa Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico militar.

Los debates en la Causa Caballero II se reanudarán este viernes 17, desde las 9, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Irigoyen 33), En esta causa hay 12 imputados por torturas, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad.

CABALLERO II

Este es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Chaco. Cumplidas ya las testimoniales, se espera completar la toma de indagatorias a imputados con la declaración de Patetta. Luego de ello, desde la Comisión Provincial por la Memoria se evalúa la posibilidad de continuar con la incorporación de pruebas y demás documentales para el 23 de noviembre y entonces declarar allanado el camino hacia los alegatos y el desenlace del juicio con la sentencia, probablemente entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Los imputados son Gabino Manader, suboficial mayor de la Policía del Chaco; José Francisco Rodríguez Valiente, comisario general de la Policía del Chaco; José Marín, Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza, comisario general de la Policía del Chaco; Luis Alberto Patetta, teniente primero del Ejército Argentino; Enzo Breard, cabo primero de la Policía del Chaco; Albino Luis Borda, suboficial principal de la Policía del Chaco; Jorge Ibarra, suboficial principal de la Policía del Chaco; Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli, teniente coronel del Ejército Argentino. Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, ex jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar, como imputados en el expediente por el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.