Preocupación sindical por los proyectos de Reforma Laboral y Previsional

Graciela Aranda, secretaria general de la Confederación General del Trabajo- Chaco, encabezó una reunión de análisis y debate de los proyectos de Reforma Laboral y Previsional impulsadas por el Gobierno Nacional. Participaron del encuentro, los diputados nacionales Lucila Masín, Analía Rach Quiroga, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos. También estuvieron el diputado provincial Enrique Paredes, presidente de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas del Chaco y Mora Pared, secretaria general de la Central de Trabajadores Argentinos del Chaco.

La secretaria general de la CGT chaqueña explicó que “El 31 de octubre en el plenario tomamos conocimiento del borrador de lo que implica esta reforma laboral y se ha decidido convocar a los legisladores nacionales para escucharlos y hacer un análisis”, dijo Aranda. Luego indicó que “si bien es cierto que el proyecto está en un borrador, sabemos que nuestros derechos están en peligro y no podemos quedarnos indiferentes esperando que este proyecto se presente; como movimiento obrero estamos muy atentos, estamos alertas y muy preocupados”.

Comentó que el senador Ángel Rozas justificó su ausencia por compromisos con el Senado de la Nación y el Consejo de la Magistratura. De todos modos, la dirigente cegetista dijo que el legislador nacional expresó que no le parece propicio hablar sobre un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que todavía no ha ingresado en el Senado, sobre el cual hay comentarios diversos y que no es conveniente conjeturar demasiado.

También indicó la titular de la central obrera que le han acercado una carpeta en la cual el senador Eduardo Aguilar expresa su pensamiento, que va a ser puesto a consideración por el Consejo Directivo de la CGT.

