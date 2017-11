ATECh rechaza propuesta de bono de fin de año

ATECh reclama en forma “urgente” una recomposición salarial para los trabajadores de educación. Plantea que la iniciativa de un bono de fin de año sea direccionada al sueldo en blanco de los estatales chaqueños.

“A la fecha, a los docentes chaqueños se nos ha otorgado un incremento salarial del 7,5 por ciento, deteriorándose, nuestro salario –en todo lo que va del año 2017-, en más de un 10 por ciento y con proyecciones de una inflación superior al 22 por ciento para el año en curso”.

En tanto, respecto a la propuesta de Livio Gutiérrez de un bono de fin de año de 3 mil pesos, considera que “es pedir que todos los docentes se sumerjan salarialmente en la pobreza. Hoy prácticamente el 50 por ciento de los docentes lo están”.

“Iniciativas de estas características, sin ninguna duda tienden a empujar para abajo los salarios-, (es lo ordenado desde la Nación), y pretender sumas fijas como ‘regalos’ de fin de año, no remunerativas y no bonificables, han sido en todas las ocasiones en las que se las aplicó, lo que ha provocado el derrumbe salarial en el sector”, analiza ATECh. A lo que luego expresa: “Debería saber el legislador, que los trabajadores de la educación requerimos sueldos dignos y no dádivas. La propuesta debe estar dirigida a incrementar los sueldos en blanco, a través de porcentajes suficientes, y no de montos en negro”.

“Hubiera sido importante que nuestros legisladores propiciaran también ante la Nación, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075, para que se fijara el piso salarial del docente inicial, y con ello el cumplimiento también del auxilio financiero a las provincias para garantizar dicho piso”, plantea el sindicato que conduce Rosa Petrovich.

“Por otra parte, no puede desconocer el legislador, como ninguno de sus pares, que es una eterna lucha la que llevamos adelante los trabajadores estatales chaqueños en defensa del InSSSeP, tanto de la obra social como de su régimen previsional, y que precisamente el pago de montos en negro, o de sumas no remunerativas y no bonificables representan una de las mejores formas de desfinanciarlo”, sostiene ATECh.

“Del mismo modo necesitamos que la dirigencia política chaqueña en su conjunto estreche filas desde ya para hacer frente al voraz ajuste pergeñado por Nación, anunciado por el propio Presidente, a través de las reformas, fiscal, laboral, previsional….etc., etc. Del mismo modo que los trabajadores de la educación chaqueños llevamos adelante nuestra lucha sostenida ante el Gobierno Provincial, por su total falta de respuestas, particularmente al tema salarial ante una situación más que afligente, que en los hechos significa un nuevo ajuste para los siempre ajustados”, requiere el sindicato docente.

Desde la ATECh reclaman “tanto al gobierno provincial, como a cada dirigente político de la oposición, ponerse los pantalones largos, encabezar la lucha frente a las políticas de ajuste feroz anunciadas por Nación para defender en serio los intereses de todos los chaqueños, sin intentar tapar el sol con las manos”.