Elecciones docentes: SITECh Federación ratifica "amplio triunfo"

El sindicato que encabeza Eduardo Mijno recuerda que “en las elecciones del año 2013 este sindicato había obtenido la mayoría de los cargos y que esas elecciones fueron la vergüenza de la provincia ya que mediante maniobras inescrupulosas de la Junta Electoral; el abogado del Ministerio; El entonces ministro Sergio Soto y la Justicia, nunca pudieron asumir quienes fueran electos por el ‘irrisorio’ invento de ‘seguridad insuficiente’ con el que violentaron casi la totalidad de las urnas.

“Hoy, a 4 años de esa vergonzosa operación, la Junta Electoral actuando correctamente, con imparcialidad y aplicando el Código electoral; en el escrutinio definitivo, posibilitó el resultado antes mencionado”, amplía.

“Al margen de la actuación correcta de la junta electoral, no podemos dejar de señalar la conducta del Gobierno y del Ministerio sumamente interesados en que SITECh Federación no repita los resultados del año 2013, por lo que apostó, ayudó y subvencionó a dirigentes gremiales y candidatos que son reconocidos operadores, encubiertos o abiertos, del gobierno”, expresa. En ese sentido, grafica con el permiso para que “en una diplomatura trucha se inscriban de 7 mil a 10 mil docentes”, constituyendo claramente una práctica desleal desde el punto de vista gremial; una estafa desde el punto de vista legal y una clara violación al Estatuto del docente, y que no quiso pronunciarse por temor que una de las herramientas puestas por el gobierno al servicio de algunos sindicatos amigos pueda ser desactivada”.

“El resultado obtenido nos permite actuar como equipo en cuanto que la mayoría de los cargos serán ocupados por los candidatos de SITECh Federación, en ese sentido las distintas juntas no actuarán en soledad ya que se podrán resolver los problemas de manera solidaria, cuestión esta nunca vista, a la par que el acompañamiento del sindicato será central para que las propuestas de las distintas plataforma sean una realidad”, señala el sindicato docente. Para luego afirmar que “lo antes descripto, facilita que los concursos de las juntas, la imparcialidad del Tribunal, y la responsabilidad del Consejo de actuar a favor de la escuela pública y de la docencia, sean concretados en beneficio del sector docente”.

Por último, reitera que “la confianza depositada redobla el compromiso de los candidatos electos y del sindicato, pero para dimensionar el triunfo de la Lista 2 nos permitimos detallar la incidencia de los sindicatos en estas últimas elecciones:

SITECh Federación: 17 cargos

FIUD: 4 cargos

ATECh: 3 cargos

AMET: 2 cargos

ACHABI: 2 cargos

FESICh: 2 cargos

SUTE: 1 cargo

UTRE: 0 cargos

SITECh Sudeste: 0 cargos

CISEACh: 0 cargos

UDA: 0 cargos

FESIDOCh: 0 cargos

Evidentemente, los datos hablan por sí solos y se constituyen en un fuerte revés para el propio gobierno que no escatimó recursos para torcer la voluntad de la docencia, intento estéril ya que SITECh Federación se consagró oficialmente ganadora en las elecciones docentes por el fuerte apoyo recibido por la docencia ya que reconocen a este sindicato como aquel que mantiene la independencia de los gobiernos y responde a los derechos de los trabajadores”, reafirma.