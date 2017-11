SITECh Sudeste define paro

La asamblea extraordinaria de SITECh Sudeste, reunida el 7 de noviembre en su sede gremial de Santiago del Estero 215 de Resistencia, resolvió facultar a la Comisión Directiva a convocar a paro de actividades después de analizar la situación por la que atraviesa el sistema educativo provincial.

De acuerdo a lo que explican desde el sindicato conducido por Gustavo Gross, “la asamblea analizó la preocupante situación por la que atraviesa la educación de la provincia en medio de un panorama en el que, a la falta de convocatoria a un diálogo permanente por la cuestión salarial, tal como se prometiera en el arranque del año, se suma en los últimos meses una virtual paralización. Y no se trata de los paros únicamente, sino de que no se conocen directivas desde la conducción oficial del sistema, por ejemplo frente al panorama que se genera en las escuelas del nivel medio, cuyos directores son puestos entre la espada y la pared porque no saben cómo resolver el tema de la promoción de los alumnos, sobre todo de quinto año, que no han tenido clases y por lo tanto no tienen ninguna calificación”. A esto, expresan: “Lo generalizado de esta situación exige una respuesta acorde con la magnitud del problema, la que no puede ser una responsabilidad individual de los directivos de las instituciones”.

“A propósito del nivel medio, la asamblea del gremio debatió también sobre los avances que hoy tiene en la provincia la aplicación de la nueva estructura y resolvió dejar sentada su preocupación ante la falta de información respecto de las políticas nacionales, las que aparentemente estarían en colisión con lo que viene realizando la jurisdicción”, indican en SITECh Sudeste. Por esto, consideran “necesario conocer la postura oficial de la provincia y debatir en serio el futuro de la escuela media, la que necesita un marco de estabilidad definitivo para rendir con eficiencia”.

“Superados los procesos electorales, SITECH Sudeste decide paro para reclamar por decisiones políticas que ofrezcan soluciones y alicientes al conjunto de los trabajadores docentes, superando esta situación de caos y desmoralización”, plantean.