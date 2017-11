ATECh para el lunes 6 y martes 7

La asamblea provincial de ATECH en sesión permanente reunida este viernes resolvió un nuevo paro de 48 horas, para el lunes 6 y martes 7 de noviembre.

Según señala el sindicato docente, es “ante la total falta de respuestas del Gobierno provincial al reclamo salarial docente como a los demás reclamos del amplio pliego de reivindicaciones de público conocimiento”.

Detalla el sindicato que encabeza Rosa Petrovich que “el reclamo salarial es el eje central de todos, lo que no significa que sea el único”. Además luego indica que “la falta de respuestas satisfactorias a lo largo de todo lo que va del año –atravesando el anteúltimo mes-, con un irrisorio, mezquino y paupérrimo incremento de un 7,5 por ciento frente a una inflación acumulada a la fecha superior a un 17 por ciento representa no otra cosa que un nuevo ajuste a los educadores chaqueños, al no recomponerse los salarios, no solo que quedan congelados, sino reducidos ferozmente con la pérdida estrepitosa del poder adquisitivo con la inflación incesante y el costo de vida cada vez más alto”.

En esa línea de análisis, expresa que “el Gobierno no ha priorizado las cuestiones por atender indudablemente, y el ciclo lectivo 2017 viene siendo uno de los peores años, uno de los más conflictivos desde sus inicios, por la falta de atención a los problemas y de interés evidentemente por garantizar la educación a nuestros niños, jóvenes y adultos, situación lamentable de la que es el único responsable”.

RECONOCIMIENTOS MEDICOS SIN SOLUCION A LA FECHA

Otro de los puntos de reclamo de ATECh “tiene que ver con la decisión gubernamental a través de su Secretaría General de desmantelar los departamentos de reconocimientos médicos en toda la provincia, a costa de la salud de los docentes chaqueños, centralizando en Salud Ocupacional en Resistencia, obligando así a los docentes de cualquier rincón del Chaco a tener que trasladarse a la capital provincial, sin importarle las condiciones de salud, ni los gastos de los que cada docente debe hacerse cargo, para tramitar sus reconocimientos médicos o sus juntas médicas”. Al respecto, ATECh califica de “medida arbitraria, ilegal e inhumana si las hay”. A partir de esto, el sindicato docente aguarda “que el Gobierno se digne a resolver de inmediato esta situación generada por el mismo, con el restablecimiento de los departamentos médicos en las distintas regiones de la provincia, sin que para que decida tal cuestión tenga que aguardar el fallecimiento de algún docente”.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS PREVISIONALES, LABORALES Y EN RECHAZO A LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR NACION

La asamblea de ATECh ratificó la posición pública del sindicato expresada por la conducción de la entidad, “en claro rechazo a las medidas de ajuste anunciadas por Nación recientemente, todas dirigidas al empobrecimiento del pueblo trabajador, al despojo de derechos adquiridos, direccionando siempre los beneficios de toda política que viene definiendo desde que asumió su gestión, a los grupos concentrados de poder”.

“La reforma previsional anticipada por el propio Presidente Macri, calificando de ‘privilegio’ al régimen especial, que más que especial es diferenciado para poder jubilarnos por años de servicios y no por años de edad, representa no menos que una afrenta a la inteligencia de todos, habida cuenta de que se olvida o desconoce, que para contar con dicho régimen, los docentes hacemos aportes mayores al resto de los trabajadores que se jubilan por edad, sin pretender que nadie nos regale nada!. Régimen que es imprescindible por lo que implica la tarea docente”, expresa ATECh. Ante toda esta situación, considera que “es inadmisible que un Gobierno que se dice preocupado por la calidad educativa pretenda contar con docentes de 60 y 65 años en las aulas”.

ATECh ratificó su rechazo a las reformas anunciadas tanto en el plano previsional subrayando su “categórico rechazo a la nefasta armonización previsional, a la reforma educativa que encierra no otra cosa que la flexibilización laboral de los trabajadores de la educación de toda la República, y que lejos de apuntar a mejorar la calidad educativa y todo lo que encierra el famoso Plan Maestro, lo que representa un calco de la política nefasta de los años ’90 con lo que fue la depredadora Ley Federal de la escuela pública argentina –y especialmente representando la continuidad del vaciamiento de contenidos de la escuela secundaria…. de la que nadie se hace cargo”. Por esto, alerta a los docentes y a todos los integrantes de la comunidad educativa ratificando así mismo su posición respecto de las evaluaciones “Aprender”, y de cada uno de los operativos de evaluación que se han venido dando.