SITECh Federación exige a Farías se expida sobre cuestionada diplomatura

SITECh Federación exige que “el ministro Daniel Farías se expida sobre la diplomatura trucha denunciada oportunamente por este sindicato, en la cual se lo señaló como cómplice de la estafa a más de 7 mil docentes en connivencia con un dirigente sindical, y que al día de la fecha la misma se sigue dictando e inclusive ampliando la inscripción siendo que carece de instrumento legal específico y adecuado por lo que queda en manos del ministro un respuesta a toda la docencia”.

“Es hora que el ministro Farías; el secretario de Gobierno, Horacio Rey y el propio Gobernador Domingo Peppo rompan el silencio cómplice que mantuvieron para favorecer a gremialistas amigos, teniendo en cuenta que ya han pasado las elecciones docentes y la maniobra de implementar una diplomatura con el fin de cautivar votos, no impidió que SITECh Federación obtuviera la mayoría de los cargos a cubrir”, planteó el sindicato docente.

“La campaña de los gremialistas amigos del gobierno consistió en extorsionar a la docencia con mecanismos retrógrados y sostenidos en el miedo ya que no tuvieron escrúpulos al manifestar que votar la Lista 2 de SITECh Federación significaría la no valoración de la Diplomatura en las distintas Juntas de Clasificación, como si fuera una cuestión de voluntad de aquellos que asuman en los cargos, y no de la falta de instrumento legal que convaliden la misma y la ajuste a derecho”, indica el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Por otra parte, hizo saber que “se ha enviado Carta Documento al Instituto Rodolfo Walsh, que estaría implicado en la Diplomatura Superior en Pedagogía y Educación Social, solicitándole informe acerca de qué responsabilidad y relación tiene con el actual dictado de esta Diplomatura, como asimismo profesores dictantes; programa; costos; sedes habilitadas; emisión de certificados y el instrumento legal adecuado y pertinente para su dictado, obteniendo como respuesta genérica ‘que existe un acta acuerdo’ firmada con FESICh y que todo lo concerniente a nuestro requerimiento se encuentra plasmado en dicha acta, por lo que se envió una nueva Carta Documento manifestándole que esa institución no tiene facultad para tercerizar el servicio, ya que de todos los instrumentos legales mencionados en su respuesta, ninguno de ellos permite que un tercero pueda asumir el dictado de la Diplomatura, con el agravante de que FESICh carece de inscripción como Federación y por lo tanto la prestación de ‘sello’ podría configurar un delito grave que los posicionaría como participes necesarios para que la estafa a la docencia se concrete”, expresa SITECh Federación en un documento. Para luego señalar que “queda claro que de esta última Carta Documento no hay respuesta, por lo que en las condiciones antes descriptas, sigue en vigencia su responsabilidad”.

Por otro lado, señala que “el silencio del ministro Farías permite a este sindicato inicia una querella por práctica desleal, al otorgar un beneficio especial, como es la Diplomatura, a un sindicato en detrimento de los demás, que no solo lo beneficia en afiliaciones, sino también económicamente tipificada en el artículo 53, inciso d), Ley 23.551, que reprime la acción de ‘Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical’ por parte de la patronal, en este caso el Ministerio”.

Recuerda que esta denuncia “no es privativa a la diplomatura mencionada sino en general a lo que hemos denominado ‘el festival del papelito’”, por lo que solicita “se convoque en forma urgente una mesa técnica, donde se puedan discutir a fondo un verdadero perfeccionamiento como lo establece el Estatuto del Docente”

Por último, ratifica su denuncia “sobre una Diplomatura trucha sin instrumento legal pertinente lo que se constituye en una clara estafa a la docencia, en particular a los cursantes y en general a los demás docentes que son situados en condiciones de desigual en relación al orden de mérito, y reitera “el requerimiento de que el ministro Farias se pronuncie, dado que no nos cabe la menor duda de que será uno de los ministros a suplantar ya que el desgaste es absolutamente visible e innegable, pesando sobre su espalda denuncias como la que le realizó el Tribunal de Cuenta cuando era Subsecretario; el sobreprecio en las compras realizadas por el Ministerio; otorgar proyectos especiales a sus amigos etc, salvo que pretenda dejar la acostumbrada ‘pesada herencia’ al próximo ministro de Educación, quien tendrá que asumir esta responsabilidad y hacerse cargo de la manifiesta corrupción en el ministerio cuando Farias se retire por la puerta trasera”.