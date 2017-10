Elecciones docentes: SITECH Federación sostiene haber logrado la mayoría de los cargos

SITECh Federación, de acuerdo a todos los certificados de escrutinio, hace saber a la docencia que “la Lista 2 que impulsó este sindicato, ha obtenido un excelente resultado en las elecciones, siendo el sindicato que recibió más caudal de votos en términos generales”, por lo que asegura que “la docencia ratificó el apoyo brindado en el 2013, e inclusive superando en cantidad de cargos que obtuvo en esa oportunidad”.

“En estas condiciones, se logra integrar por mayoría o minoría las Juntas de Clasificación; tres de los cuatro cargos del Tribunal de Disciplina y mayoría en el Consejo de Educación. Por mayoría en las Juntas de Primaria y Secundaria de Presidencia Roque Sáenz Peña; Secundaria de Resistencia; Inicial y Nivel Superior. Por minoría en Biblioteca y Técnica; y en los tres cargos de Tribunal de Disciplina del Nivel Terciario, Secundario e Inicial. En el Consejo de Educación, se impuso la Lista 2 por amplia mayoría, siendo esta última elección la más representativa, ya que nuclea a todos los niveles y modalidades demostrando de esta manera el apoyo a SITECh Federación en forma contundente”, afirma.

“Este triunfo de Federación SITECh, fue a pesar de la maniobra del Ministerio de Educación y el Gobierno de pretender una derrota de este sindicato por mantener una política de independencia, siendo evidente el apoyo a dirigentes gremiales adepto al gobierno que les facilito recursos económicos, cursos, diplomaturas e inclusive la logística e infraestructuras (Regionales, Municipios, etc.), pretendiendo de esta manera que se imponga una lista que tenga afinidad con el oficialismo”, sostiene.

Luego señala que “este resultado está sustentado en los certificados de escrutinio , por lo que desde ya planteamos el rechazo a cualquier tipo de maniobra o injerencia por parte del ministro o su abogado, el ‘alquimista’ Fernández, como sucediera en el año 2013 quien inventó la teoría de ‘Seguridad insuficiente’, anulando las urnas desde afuera sin considerar lo elemental de acuerdo al Código Electoral que eran las actas de escrutinio, que luego esa teoría fue avalada por el ex ministro Sergio Soto y que termino siendo rechazada por la Justicia”. En esa línea, recuerda SITECh Federación que “a su vez hubo una nueva presentación judicial a través de un amparo por otra lista, en la que también intervino el gobierno, con la complicidad del juez actuante que por fuera de todas las normas y la jurisprudencia lo mantuvo por más de un año sin mover el expediente, ni de oficio ni por pedido de parte, lo que se denomina comúnmente ‘cajonear un expediente’, y que fuera denunciado oportunamente”.

“Nuevamente se expresó la voluntad de la docencia en las urnas y merece el respeto por parte del Gobierno, para que no se repita la experiencia del año 2013 en la que vergonzosamente no aceptó los resultados a favor de este sindicato e intervino alevosamente para que no se cumpla con esa voluntad”, reafirma.