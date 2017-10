SITECh Federación va a paro el jueves 26 y viernes 27

SITECH Federación, por decisión de su congreso realizado el sábado 21, en Quitilipi, convoca a medida de fuerza para los días jueves 26 y viernes 27 de octubre con una actividad en cada una de las regionales de la provincia. El reclamo es por “la continuidad del conflicto salarial y frente a la sordera inconmovible por parte del gobierno provincial”.

“En relación al conflicto salarial, advertimos que el único responsable de la continuidad del mismo es el propio gobernador quien no ha dado respuesta alguna y ha dejado a la docencia con un miserable incremento del 7,5 por ciento que no solo está por debajo de los índices inflacionarios sino que es una de las más baja del país, situación ésta que hace que el conflicto esté garantizado”, plantea el sindicato docente.

Por otra parte, se refiere a las elecciones docentes, señalando que “el congreso realizado en la sede de ADOQUI, trabajó incansablemente con los certificados de escrutinio aportados por nuestros fiscales, de los datos obtenido podemos afirmar que SITECh Federación ha realizado una excelente elección superando incluso la del 2013 cuando obtuvimos el 75 por ciento de los cargos, por lo que mañana lunes emitiremos un comunicado con el balance de estas elecciones y a la luz de los certificados de escrutinio”. Asimismo, indica que “el congreso de esta Federación ha elegido la junta electoral para las próximas elecciones que se llevaran adelante en este sindicato, que vale recordar lo hace a través del voto directo de sus afiliados en un claro ejerció democrático”.

“Evidentemente el año 2017 tendrá como corolario una provincia completamente paralizada ante la falta de respuestas; recomposiciones salariales que quedaron por debajo de los índices inflacionarios; congelamiento de la mesa de política salariar, ya que no hemos sido convocados para dar continuidad a la discusión en una clara actitud de apatía por parte de los funcionarios provinciales; sueldos desfasados que han dejado a miles de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza; oficinas de ‘transparencia e información’ que no sirven más que para fines propagandísticos porque en la práctica operan de cómplices de los corruptos de turno; funcionarios inoperantes que entre otras irresponsabilidades que les caben, se han cobrado la vida de 6 operarios, como es el caso más conmovedor de los trabajadores de la empresa SAMEEP. Así, innumerables situaciones, hacen que casi arribando la finalización del año los conflictos sean la ‘regla’ y no la ‘excepción’, y en este devenir de inoperancia de quienes llevan las riendas de la provincia con menosprecio absoluto por la clase trabajadora, el silencio ha sido moneda corriente lo que demuestra la perversidad de quienes no solo no velan por el bienestar de su ‘pueblo’ sino que lo castigan de manera sistemática aplicando distintos mecanismos y dispositivos pero todos ellos con un mismo fin doblegar al que menos tiene para llenar los bolsillos de los poderosos”, evalúa.