Familiares de caídos en Malvinas no quieren que la Comisión Nacional sea la encargada de notificar las identificaciones

El secretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, Juan Carlos Goya, junto a la subsecretaria de Memoria Verdad y Justicia, Silvia Robles, la representante de familiares de Soldados Chaqueños Caídos en Malvinas, Norma Gómez y el ex combatiente David Zambrino, realizaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde el funcionario mencionó: “Cuentan con el apoyo irrestricto del gobierno de la provincia del Chaco, a través de la secretaría de Derechos Humanos a los efectos de impulsar la identificación de los cuerpos. Nosotros los chaqueños fuimos los primeros en proponer el reconocimiento de los cuerpos de Malvinas, planteamos esta actividad al Gobierno Nacional”.

“Teniendo en cuenta la disidencia de nuestros representantes respecto a las noticias, nos comunicamos con el secretario de Derechos Humanos de Nación, Claudio Avruj para que las notificaciones respecto a la identidad de los soldados que se han identificados y que sean chaqueños, se las dé directamente la Secretaría de DDHH de Nación, o en su defecto se lo comunique al gobernador de la provincia y que sea el propio gobernador, a través de quien el designe, el encargado de dar la información pertinente a los familiares. Creemos que es lo que corresponde ya que esta lucha entablada, dirigida y sostenida durante muchos años por los familiares chaqueños, así que vamos a respetar su decisión absolutamente”, manifestó Goya.

El secretario destacó que “no hay por el momento ninguna apelación a la justicia, vamos a apelar al buen criterio del secretario Avruj en atender esto. Por orden del gobernador de la provincia, esta es una causa del Chaco y todos estos espacios de consecución son producto de luchas, porque mientras muchos no teníamos presente a nuestros héroes de Malvinas en la gélida tierra de Puerto Argentino enterrados ahí, estas personas vivían soñando con un proceso de identificación que lleve paz a sus familiares, y esto nos da a nosotros como provincia la posibilidad de hoy estar sentados aquí expectantes a los resultados del trabajo científico realizado. Esto de ninguna manera se puede empañar poniendo en manos de personas que no son representativas de esta lucha, más sabiendo que esta disputa no termina aquí”.

Por su parte, Norma Gómez aseveró: "Estamos totalmente en contra de la forma en que serán las notificaciones a mediados de diciembre. No queremos que la Comisión Familiar a nivel nacional sea la encargada de darnos las notificaciones a nosotros ya que siempre estuvo en contra de encontrar las identidades de los soldados enterrados como NN y hasta último momento han viralizado muchas fotos para que los familiares vean y se suspenda todo. Nos han puesto miles de palos en el camino que aun con muchas luchas supimos atravesar y hoy quieren apoderarse de la gran lucha que hemos tenido. Todos los familiares del Chaco le pedimos al secretario Avruj seamos notificados a través de quien considere pertinente".

"Recibimos mucha ayuda de gente de Buenos Aires, y en este último tiempo nos ha apoyado mucho la secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, y en la reunión con el secretario Avruj le he manifestado lo que ha pasado con esta comisión, nos han hecho daño en forma constante" aseguró Norma.