Celada a Chapo sobre pavimentación: "El Gobierno Provincial debió haber definido los procedimientos", dispara

La concejal de Resistencia, María Teresa Celada, titular del interbloque Vamos Chaco, señala que parece que el gobernador Peppo y el intendente Capitanich no se hablan porque el Gobierno Provincial debió haber definido los procedimientos para darle destino a los fondos que reclama Chapo para pavimentación. Menciona que se debió haber precisado el organismo que ejecutaría la obra y el detalle de las obras a realizarse.

La concejal de Resistencia por la UCR- Convergencia, María Teresa Celada, salió al cruce de las declaraciones de su par justicialista Juan Manuel Chapo respecto de las inversiones del Gobierno nacional en la provincia y la ciudad.

Chapo había criticado “la mezquindad del Gobierno nacional”, y en ese sentido, Celada afirmó que “hoy el Chaco y Resistencia tienen obras fundamentales para los vecinos que realiza el Gobierno Nacional”.

En referencia a los dichos de Chapo sobre un financiamiento que Resistencia perdió para hacer 500 cuadras de pavimento, Celada afirmó que “este tema fue ampliamente hablado durante todo el año 2016, y le demostramos en cada una de las ocasiones posibles que los dichos del kirchnerismo chaqueño, que son los mismos que ahora tiene Chapo, eran equivocados y malintencionados”.

“Si el Municipio de Resistencia quería contar con ese financiamiento, el Gobierno Provincial debió haber definido los procedimientos para darle destino a esos fondos, con qué organismo se ejecutaría, y en especial, el detalle de las obras a realizarse. Pero nada de eso sucedió, y no solo que aclaramos la situación, sino que le indicamos al propio Gobernador como debía proceder para ello. Pero parece que el Gobernador Peppo y el intendente Capitanich no se hablan, porque jamás hicieron lo que debían hacer para acceder a un financiamiento de ese tipo”, disparó la edil de Cambiemos.

“Por lo tanto, sería prudente que Chapo no siga sumándose a las falacias que ya había usado Capitanich el año pasado, y si quiere reclamar algo, que lo haga con argumentos fundados y sobre todo, diciendo la verdad. La verdad, en este caso y en todos los casos, es fundamental, pero no es una práctica muy sostenida por el actual Gobierno municipal, que ni siquiera se molesta en decirle a los vecinos que gran parte del pavimento que se está realizando en la ciudad, se hace con fondos de Vialidad Provincial, y no del municipio”, advierte Celada.

Además, Celada también criticó la declaración de Chapo sobre que “Resistencia ha sido gravemente discriminada”. Ante ello, la concejal expresó que “es otra mentira con fines electorales”.

“Hoy Resistencia tiene obras como la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, que beneficiará a más de 400 mil habitantes, con una inversión del Estado nacional de casi 700 millones de pesos. También, se anunció la obra del Canal de la 16, que beneficia a más de 40 mil personas con una inversión de 169 millones de pesos”.

“Se están realizando inversiones en obras viales, energéticas, de vivienda, de mejora de las comunicaciones, de salud pública (como las 10 ambulancias que el Gobierno Nacional le dio al ministro de Salud de la provincia hace poco meses), en infraestructura educativa (como la inauguración de las remodelaciones y ampliaciones del Colegio Nacional inauguradas un meses atrás), entre otros cosas”, enumeró la representante radical en el Concejo comunal.

“El Gobierno nacional también brindó financiamiento para que el Municipio de Resistencia adquiera el Quirófano Veterinario Móvil y para la construcción del Hospital Veterinario Público de la ciudad, que aunque Chapo lo ningunee, fue un pedido expreso del Ejecutivo municipal”, mencionó.

“Además, por un decisión del Presidente Macri de devolver progresivamente el 15 por ciento de fondos coparticipables, hoy Resistencia goza de mayores recursos, casi el doble que hace dos años”, detalló.

Celada reflexionó además sobre el rol de la oposición en el Concejo Municipal: “Cuando hablamos de cambiar, de tener una nueva forma de hacer política, no solo nos referimos a todo lo que está haciendo el Gobierno nacional en el Chaco sin discriminación alguna. También nos referimos a nuestro rol como opositores en el Concejo Municipal, y eso es algo que Chapo sabe muy bien”.

“Jamás pusimos palos en la rueda al intendente. Muy por lo contrario de lo que los concejales justicialistas le hacían a Aida Ayala cuando era intendente, nosotros votamos a favor toda propuesta del intendente cuando creemos que es para bien de los vecinos, como por ejemplo, la financiación para obras públicas. No somos mezquinos, ni tampoco hipócritas, y eso es algo que la dirigencia justicialista no puede decir, porque ellos sí lo han sido en gestiones anteriores”, finalizó diciendo.