Bergia lanza sospechas sobre disturbios contra "supuestos militantes" ligados al diputado electo Zdero

El ministro de Gobierno chaqueño advirtió que “se sospecha que dirigentes radicales incentivaron a la violencia”.

Según Bergia, “no hay dudas de que la ex diputada radical Clelia Ávila participó de la marcha, hay decenas de videos y fotos que lo demuestran. Pero -sostuvo- hay algo todavía más grave: en las redes, mientras algunos vecinos se autoconvocaban para manifestar su repudio al escrache a la Catedral, otros llamaban a 'echarlas' y 'correrlas', incluso apelando al uso de armas de fuego, como lo testimonian algunas publicaciones en Facebook”.

En ese sentido, indicó que a través de las correspondientes carteras de Gobierno se realizaron las denuncias pertinentes con el objetivo de identificar a los impulsores del ataque. “La Policía logró detener en el lugar a al menos 5 motoqueros que golpearon y arrojaron piedras a las mujeres que escapaban por las calles del microcentro, y vamos a continuar trabajando fuertemente para encontrar a los responsables intelectuales de este vergonzoso ataque”, advirtió.

Rédito político

Bergia disparó contra “dirigentes y militantes ligados a Leandro Zdero, a que fueron parte de la convocatoria a la Plaza y también de los hechos posteriores, en una clara búsqueda de generar un estado de caos a pocos días de las elecciones legislativas”. Dice que una muestra de esto es que “hoy salen a repudiar los hechos de violencia que ellos mismos provocaron, y a pedir el voto a Cambiemos como remedio”.

“Hoy nos encontramos en las redes sociales con algunos de los militantes que ayer llamaban a hostigar a las participantes del encuentro, pidiendo que a modo de castigo el domingo los chaqueños voten a Cambiemos”, denuncia. A partir de lo cual dice que “esto no hace más que pensar que ellos crearon el caos, mandaron gente directamente a perseguir y atacar a las mujeres, y horas después dicen que la culpa es del gobierno y hay que votar a la oposición”. Para luego afirmar que “El problema no es la operación política sino que crean que pueden atacar a civiles para generar un estado de violencia y sacar ventajas políticas; no lo vamos a tolerar”.

“Confiamos en que la Justicia va a esclarecer estos sucesos y a identificar a los responsables, que claramente no actuaron por motivaciones personales sino enviados por terceros. Mientras tanto, sería bueno que Leandro Zdero y otros conocidos dirigentes de Cambiemos salieran a explicar qué pasó”, pidió Bergia.