Rach Quiroga destaca convocatoria del Encuentro Nacional de Mujeres

La diputada nacional por el Chaco, Analía Rach Quiroga destacó “la gran convocatoria que produjo el 32º Encuentro Nacional de Mujeres”, que se realizó en Resistencia, al tiempo que repudió “la violencia ejercida por un grupo de ciudadanos cuando las participantes se disponían a retirarse a sus ciudades de origen lo que generó personas heridas”.

“La intolerancia no debe ganar las calles y cada uno debe ejercer la posibilidad de expresar sus convicciones libremente sin dañar o violentar al otro”, aseguró la legisladora.

Sobre los hechos del domingo mencionó: “este grupo, de no más de 50 mujeres, no pertenecen a la Comisión Organizadora y no representan al amplio porcentaje de encuentristas que participaron”. Agregó además que “no pueden empeñar las conclusiones a las que se llegaron en los 71 talleres realizados los cuales abordaron temáticas de variadas y de profunda reflexión para la realidad que vivimos actualmente las mujeres”.

Rach Quiroga, quien participó de los talleres Mujer, Poder y Política y el de Mujer y Poder Judicial, valoró que “los debates fueron de carácter horizontal, con respeto, cordialidad y sumamente enriquecedores”, por lo que resaltó que “estos tipos de encuentros aportan a los cambios necesarios”.

La Importancia del Encuentro

La legisladora recordó que el Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene su inicio en el año 1985, representa un colectivo social que con el paso de los años aumenta su participación y que esta diversidad se expresa desde múltiples perspectivas, desde lo sexual hasta lo ideológico. “Es autofinanciado y autoconvocado; lo que significa que no la organiza el Estado ni provincial ni municipal y tampoco lo financia”, dijo.

Explicó que “el Municipio no organizó el evento, si no que actuó como facilitador de las condiciones para atender la demanda de transporte público, de circulación vial, de usos de espacios públicos, de funcionamiento de comercios e industrias y de la actividad normal de recolección de residuos sólidos urbanos”.

Como detalló el intendente Jorge Capitanich, la legisladora remarcó que “la comuna capitalina colaboró en aspectos organizativos para albergue en carpas, organización para la ubicación y estacionamiento de colectivos de 544 ómnibus que ingresaron a la provincia con aproximadamente 25000 mujeres, completando cerca de 30 mil por otras vías alternativas de acceso, limpieza de los espacios públicos de la ciudad, cooperación con mujeres voluntarias del municipio y de la Guardia Urbana Comunitaria, baños químicos, y otras cuestiones complementarias”.