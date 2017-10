Martínez Campos y Castells entregan certificados para viviendas a familias del MIJD

El diputado nacional y candidato a renovar su banca en las elecciones legislativas nacionales, Gustavo Martínez Campos, acompañó al ministro de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Guillermo Monzón, en la entrega de certificados del RUBH para 200 familias del MIJD en Presidencia Roque Sáenz Peña. El acto se desarrolló en la Universidad del MIJD en la ciudad termal, Martínez Campos y Raúl Castells coincidieron en continuar trabajando en conjunto “para lograr mayor calidad de vida para los chaqueños”.

“Sin pedirle la adhesión electoral, simplemente estoy comprometido como él por una provincia más justa y con una distribución más equitativa de los recursos para el beneficio de las comunidades más desprotegidas”, marcó Martínez Campos. En lo que coincidió Castells y mandó un mensaje al oficialismo nacional: “Algunos pueden especular que tiene que ver con una cuestión electoral, sabemos que nos van a cuestionar, pero ojalá hubiera venido Macri a atender los problemas de los chaqueños como lo hace este diputado nacional”.

Martínez Campos afirmó que la idea es “seguir avanzando y consolidando esta alianza política e ideológica para lograr una mayor calidad de vida de una población que corre peligro por la decisión de la Nación de hacer un recorte presupuestario para los chaqueños”. Afirmó que esto último “demuestra un desprecio a las provincias del Norte”. Y sumó al MIJD e indicó: “Vamos a defender a ultranza los derechos de los chaqueños”. Castells indicó que se contó con una multitudinaria convocatoria que acompañó esta entrega: “Viene a dar respuesta a una ardua lucha que se viene dando por tierra y vivienda que tuvo dirigentes presos” y afirmó: “Que hoy haya habido una respuesta para tantas familias le da un gran valor a la calidad de vida de una familia pobre”.

“LO QUE ESTAMOS HACIENDO ES PATRIOTISMO CHAQUEÑO”

El líder del MIJD aprovechó para enviar un mensaje al Gobierno Nacional: “Algunos pueden especular que debe o tiene que ver con una cuestión electoral, pero en el corazón de los pobres lo que pesa y lo que se siente es que una vez en la vida tienen un lugar a donde vivir y tener seguridad para su familia”.

Aclaró que no son inocentes y que saben “que un hecho de estas magnitudes y a 5 días de las elecciones obviamente tiene una connotación política”. Dijo que “seguramente llegarán los cuestionamientos por parte de los oficialistas del Gobierno Nacional por esto”. Y les mandó un mensaje: “Ojalá hubiera venido Macri a atender los problemas de los chaqueños. No están incluidos en el Presupuesto del año que viene 935 médicos y enfermeros del Chaco de planes por desnutridos, por salud indígena y comunitarios”. Y resaltó: “Por esto es que decimos que no nos importa el color de cada uno, sino que haya soluciones para los problemas concretos de la gente, porque solamente desde la ignorancia de los que gobiernan en Buenos Aires se les puede ocurrir echar a médicos”.

Y redobló la apuesta: “Valoramos los que vienen y lamentamos los que no. En vez de cuestionar que se hace algo con Gustavo Martínez Campos, que vengan y ayuden al pueblo chaqueño. Que dejen los discursos políticos y se acerquen a la gente, a sus necesidades y que conozcan los problemas que hay como hace Martínez Campos”. Y remarcó “Lo que se hace es “patriotismo chaqueño para que no se siga succionando desde Buenos Aires las riquezas de las provincias”.

ENTREGA DE 200 RUBH

El diputado nacional y candidato a renovar su banca, Gustavo Martínez Campos, dijo sobre la entrega de los certificados RUBH: “Es un gran paso tanto para esta comunidad formada por gente muy humilde que ha organizado el MIDJ en la tarea de darle un techo digno y un terreno donde pueda desenvolverse por el resto de su vida”. Destacó la trayectoria de Raúl Castells y “su compromiso con los más humildes garantizando que los pequeños productores tengan semillas, combustibles, por el derecho a la tierra y los servicios básicos para los pueblos originarios, para mejorar su calidad de vida”. Resaltó su “lucha por los sectores desprotegidos” y “el reclamo constante por esa gente que no cuenta con vivienda”. A lo que sumó la tarea del referente social en la formación profesional y el trabajo que se viene realizando desde la organización en 52 municipios de la provincia. Recordó su “compromiso desde hace mucho tiempo” con el MIJD en la búsqueda de los mismos objetivos de lograr “una distribución más justa de los recursos para el beneficio de las comunidades más desprotegidas”.

LOS DETALLES DE LA ENTREGA

El ministro de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Guillermo Monzón, dio detalles de esta entrega que benefició a 200 familias que están ubicadas en el terreno del ex aeroclub. Contó que esto responde a un trabajo que el organismo viene desarrollando hace años para la planificación urbana integral de barrios que no cuentan con esto y que es necesario para que se viva en un lugar ordenado, para poder brindar los servicios adecuados. Acompañaron en esta entrega el diputado provincial, Ricardo Sánchez; la delegada regional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Viviana Glibota; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gustavo Aguirre; referentes provinciales y locales del MIJD, y el rector de la UEGP Nª 172 "Deolindo Felipe Bittel", Walter Miranda, entre otros.

“Con el MIJD venimos trabajando hace un tiempo desde una perspectiva física y social relevando a las familias en cantidad de integrantes y en qué condiciones viven”, contó y recordó que el objetivo del Gobierno provincial es “mejorar la calidad de vida de los chaqueños”. En este sentido, en esta oportunidad se realizó la registración y la entrega de los certificados de Registro Único de Beneficiarios del Hábitat que da a las familias beneficiadas la posibilidad de gestionar los servicios como el de agua y luz.

“CUANDO LA VOCACIÓN ESTA AL SERVICIO DE LA GENTE”

La delegada regional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Viviana Glibota recordó que esto es respuesta a una reunión que se concretó con Gustavo Martínez Campos y referentes del MIJD en este asentamiento ubicado en el ex aeroclub: “Estuvimos allí reunidos y ese mismo día el diputado nacional se comunicó con el ministro de Desarrollo Urbano provincial y a las 48 horas ya estábamos relevando el barrio y hoy se concreta esta entrega que es más que significativa”. Marcó que es el primer relevamiento y que el trabajo seguirá. “Cuando la vocación está al servicio de la gente y hay un objetivo en conjunto, estas cosas se logran y las respuestas llegan”, finalizó.