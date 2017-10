SITECh Federación responsabiliza a Peppo por permitir "el dictado de una diplomatura trucha"

SITECh Federación responsabiliza al gobernador Domingo Peppo por considerar que “sostiene la impunidad del ministro de Educación, Daniel Farías”. Cuestiona que el titular de la cartera educativa no ha tomado intervención "en el dictado de una diplomatura trucha”.

“Es inconcebible que a dos meses de haber hecho una denuncia pública documentada sobre el festival de papelitos y la estafa sobre el dictado de una diplomatura trucha, el propio gobernador, no haya tomado intervención en el asunto para que su funcionario de explicación a la docencia, garantizando con su silencio, la impunidad del ministro de Educación Farias y la connivencia con dirigentes gremiales amigos del gobierno que con total impunidad continua el dictado de este festival”, afirma SITECh Federación.

Luego señala que “es inconcebible que idéntica conducta mantenga Horacio Rey, secretario general de Gobierno y Coordinación y mano derecha del Gobernador, que pese a que este sindicato formuló las correspondientes denuncias a través de su tan publicitada página ‘oficina de transparencia y acceso a la información’, no hayamos tenido la mínima respuesta, pero que descaradamente hace alarde a nivel nacional, de su ingeniosa oficina, como ejemplo para resolver las cosas en Chaco, pero que a las claras es una fachada lo que lo constituye en el garante y cómplice necesario para que la fiesta de la impunidad de los funcionarios continúe en esta provincia”.

“Es inconcebible que el Gobernador Oscar Domingo Peppo, no haya salido a aclarar cuando denunciamos al gobierno de mentir a la Corte Suprema, inventando una resolución dos años después que el propio Sergio Soto no se animó a firmar, y que dejaba sin efecto la famosa, cuestionada e inconstitucional Resolución 506 que remplazaba a los docentes que adherían a las medidas de fuerza y que por lo tanto rompía con el derecho a huelga”, plantea el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. A lo que seguidamente afirma que “estos artilugios por parte de funcionarios de la cartera educativa, garantizan un sistema de inseguridad jurídica en el Ministerio de Educación ya que se probó a través de un acta notarial, que no existe un registro público de instrumentos legales que dicta el Ministerio y por consecuencia el agregado, quitado o enmendado de instrumentos legales que deberían ser sagrados”.

Asimismo expresa: “Es inconcebible que el Gobierno no aclare cuando fue denunciado por este sindicato, un funcionario por promocionar y ejecutar una ‘fiesta del docente’ con recursos públicos, denuncia que fue categóricamente negada por el propio ministro de Educación cuando salió públicamente a desmentir dicha fiesta, advirtiendo que el Estado no pondría plata para la misma por no estar en condiciones, a la vez que amenazó con iniciar una investigación a todos los involucrados, pero que ante la contundencia de las pruebas que este sindicato presentó y al ser contrariado por su propio funcionario, guardó silencio y la ‘fiestita’ continuó con el agravante y para la sorpresa de muchos, con la presencia del propio Gobernador, quien en un acto de absoluta impunidad fue partícipe del sorteo de un vehículo y demás premios, que a la fecha desconocemos los orígenes de los recursos para la compra de tan cuantiosos obsequios”.

Poco después señala que “es inconcebible que tras la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre el faltante de dinero que no puede justificar el actual ministro de Educación, el gobernador haya mirado hacia otro lado, sin decir una mínima palabra, como si se tratara de un premio a la corrupción lo mantiene en sus funciones sin exigir la renuncia correspondiente en concordancia con la fachada que pretenden vender sobre la transparencia junto a su mano derecha Rey”.

Así también apunta que “es inconcebible que el ministro de Educación haya sido denunciado por sobre precios en las compras que realiza ese Ministerio y que no se necesitan ningún perito para demostrar el exceso de precios, como reza el dicho ‘para muestra vale un botón’ si tomamos como referencia que por 15 banderas de flameo de la provincia del Chaco se han pagado casi 100 mil pesos, por 30 pelotas el mismo importe y así una lista de productos, todos casualmente de baja calidad pero con precios cercanos a los 100 mil pesos”.

“Es inconcebible no pueda garantizar transparencia en elecciones docentes como fue en el 2013 con Farías, Soto, Fernández y que tuvo correlato en la justicia cuando un juez cajoneo más de un año un amparo, ocasionando perjuicio a miles de docentes”, dispara con vehemencia.

En esa línea afirma: “Es inconcebible que no transfiera los aportes de los afiliados del sindicato, adeudando 7 meses con el único objeto de intentar desfinanciar el sindicato y que al mismo tiempo pague la provincia lo que se niega a cumplir por capricho e irrespeto a lo que la justicia ordena, a la par de ocasionar perdidas económicas innecesarias”.

“Es inconcebible que fomente un sistema paralelo con los proyectos especiales en el que se nombran a amigos, punteros y parientes, mientras en la provincia hay miles de docentes desocupados que no pueden acceder a un cargo u horas cátedras como la ley lo establece a través de una lista de orden de mérito”, resalta SITECh Federación.