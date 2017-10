Corregido exige el cumplimiento de las órdenes judiciales que frenan los aumentos de peajes

En el Día del Camino, que se celebra cada 5 de octubre, la Defensoría del Pueblo del Chaco adhiere a la declaración del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) que pide “un proyecto vial libre de peajes, que contemple toda la red caminera del país y la re-jerarquización definitiva de la dirección nacional de vialidad (DNV), recuperando así las funciones propias cedidas a otros organismos”.

En la declaración dada a conocer esta semana, el CONADUV sostiene recursos generados a partir de la Ley Nº 11.658, denominada Ley de Vialidad, son malversados por el Gobierno Nacional, y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para lo cual fueron creados”, plantea.

La norma sancionada el 5 de octubre de 1932 nació a raíz de un convenio con las empresas productoras e importadoras de nafta que otorgan aportes cada dos centavos por litro vendido, con lo cual se constituyó el primer fondo específico para construcción de caminos.

En relación a eso, el CONADUV sostiene que “reasignando en forma efectiva lo recaudado en concepto del Impuesto a los Combustibles, se puede iniciar y sostener un sistema de mantenimiento y mejoras de todos los caminos de la Argentina, y sin cabinas de cobro de peaje. De este modo se podría comenzar a construir un verdadero proyecto vial que contemple toda la red vial del país, y prestando un gran servicio al productor del interior, mejorando la competitividad de toda la economía en su conjunto”.

Ya en abril de este año, el defensor chaqueño Gustavo Corregido, había solicitado a la Dirección de Vialidad que ante el vencimiento de las concesiones viales no se renovara a las empresas, sin embargo no obtuvo respuesta. Recién para agosto la Cámara Federal de Resistencia aprobó la medida cautelar presentada por la Defensoría y ordenó suspender la aplicación de la Resolución Nº 45/2016 que autorizaba aumentos de más del 150 por ciento en los peajes del corredor vial N° 6. Esos precios se deben retrotraer pero aún hoy no se concreta y los perjudicados siguen siendo los usuarios.

“Es absolutamente irresponsable que las órdenes judiciales no se cumplan a nivel administrativo. En el Día del Camino desde la Defensoría del Pueblo denunciamos y exigimos a los funcionarios que den curso a lo que determinó la Justicia”, indicó Corregido.

Por otro lado, Corregido manifestó su rechazo al Decreto 794 del Ministerio de Transporte de la Nación que crea la empresa Corredores Viales SA. “Esta es otra maniobra que atenta contra los intereses del Pueblo”, indicó.

El defensor acompaña el pedido de los usuarios de sacar las cabinas de peaje y reasignarlas para otro uso y remarca que de acuerdo a los números del CONADUV, “sólo en concepto de Impuesto a los Combustibles, el Estado Nacional recauda más de 60.000 millones de pesos anuales” que deben ser destinados para la construcción de caminos.

“Solicitamos que se sostengan los principios legislativos que inspiraron la creación del convenio específico para la construcción de caminos y que cesen los abusos sistemáticos a los usuarios y consumidores que siguen pagando precios excesivos por servicios que son necesarios y vitales para la economía de la provincia”, concluyó.