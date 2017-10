Marchan por la dignidad en Salud Mental

Este viernes 6 de octubre se llevará a cabo la cuarta marcha nacional por la Salud Mental que tendrá como lema “Que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando”. En el Chaco, la concentración será a las 9 horas, en la plaza 25 de Mayo zona centro. Se pintarán carteles y realizarán distintas actividades artísticas, para salir a marchar a las 10.30 horas por el microcentro de la ciudad.

Se trata de una actividad organizada en nuestra provincia por la Red Argentina de Arte y Salud Mental Región Litoral delegación Chaco, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia, Asociación Civil Mejorando en Comunidad, Colegio de Psicólogos de la provincia del Chaco, y trabajadores de salud mental.



“El año pasado el lema fue 'Nos plantamos', reclamando que no arrasen con los derechos. Sin embargo el escenario es que se desempleó a trabajadores de salud mental, se bajaron programas de Atención Primaria de la Salud, se restringieron los espacios de participación de los usuarios de salud mental, se obstaculizó la participación en el diseño de políticas de los usuarios y las organizaciones civiles, se puso en cuestión la función de los órganos de revisión, reapareció con mucha fuerza la penalización del consumo de sustancias y la criminalización y encierro de los consumidores, se fortaleció la mirada medicalizante e institucionalizadora, se metieron con las pensiones no contributivas, y como corolario la implementación del CUS –cobertura universal en salud- que no es más que una privatización encubierta de la salud y la violación por parte del gobierno nacional al derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos , desiguala la posibilidad de acceso a los servicios de salud al achicar el alcance de la cobertura gratuita, lo cual la OMS señala como la causa principal de exclusión social”, expresan.



En razón de lo expuesto, explican que “la intención este año es utilizar el canto para ser escuchados, para que se sumen más voces, dar visibilidad y voz al reclamo por la dignidad de vida de todos”.



“Nuestra provincia se ha caracterizado por tener un trabajo de trinchera, sostenido por los trabajadores, los dispositivos y las organizaciones civiles, que delinearon estrategias de inclusión social y atención comunitaria en salud mental. Tarea que se vio fortalecida por las políticas de Estado de gobiernos democráticos que pusieron en agenda la salud pública. Pero en estos últimos tiempos hemos vivido un claro retroceso a la manicomialización, violando los derechos fundamentales de las personas”, señalan.

“La gravedad radica en que las políticas de Estado no sólo se desenmarcan de la prevención, promoción y asistencia en salud mental, sino que actualmente el gobierno nacional está generando y provocando padecimientos mentales en un gran porcentaje de sus ciudadanos”, exponen. A lo que luego subrayan: “Salud mental es salud, vivienda, educación, trabajo, acceso a la justicia, ni una menos, no más niños en la calle, derecho indígena”.

“Cantamos por todo esto, cantamos porque sin pleno goce de derechos no hay salud”, afirman, para luego invitar “a todos a que sumen su voz y marchen con nosotros”.