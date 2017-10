Pedrini solicita a Peña el envío del proyecto de prórroga fiscal

En representación del bloque del Frente para la Victoria, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini solicitó al jefe de gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña la urgente remisión al Congreso del proyecto de prórroga fiscal de 1993, ya que de lo contrario se impediría a las provincias el cobro de Impuesto de Sellos e Ingresos Brutos. El legislador nacional hizo el pedido en el marco de la cuarta visita de Peña a la Cámara de Diputados de la Nación.

Del mismo modo, el ex ministro de Gobierno del Chaco criticó la asignación de recursos para obras públicas que discrimina a las provincias del NEA y en especial al Chaco que será la provincia a la que Nación asigne la menor cantidad de recursos por habitantes de país. “El presupuesto nacional 2018 genera mayor inequidad e injusticia en detrimento de la Región NEA y en particular de nuestro Chaco. Es vergonzoso que mientras a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se le asigna 188.000 pesos por habitantes al Chaco sólo 33.000 pesos”, precisó Pedrini.

Así, aseguró que “irrita y mucho al federalismo que entre CABA y provincia de Buenos Aires concentren el 42 por ciento de los recursos para obras públicas y para el Chaco algo más del 1 por ciento. El Chaco junto a 10 provincias más llegan solo al 9 por ciento del total”, comparó.

Discriminación para con el Chaco

Pedrini fue más allá y aseguró que el gobierno nacional discrimina al Chaco con la obra pública y además pretende que la provincia no cobre impuestos. “Evidentemente pretenden una parálisis gubernamental que aumente la recesión y lleve a una mayor la conflictividad social”, disparó.

Además, consideró que este presupuesto “desnuda la falacia presupuestaria denominada Plan Belgrano”. “Las provincias del Plan son las más perjudicadas. Ahora se entiende la estrategia de campaña de Cambiemos, cuando hablan de progreso inflan globos, traen a (Mauricio) Macri y (Gabriela) Michetti pero no dan una sola cifra que muestren una mejora para nuestros pueblos”, criticó.

“Insólita respuesta”

Finalmente, sobre la visita de Peña al Congreso, dijo que el jefe de gabinete aseguró que aumentó el presupuesto para el Chaco un 63 por ciento respecto del año pasado. “Esta respuesta es insólita y revela un extravío preocupante para un jefe de gabinete. Es increíble cómo mienten de un modo sistemático”, afirmó.

Por último, aseguró que Peña no respondió respecto a qué van a hacer con el Pacto Fiscal de 1993, si se prorrogará o no. “Marcos Peña sólo habló 11 minutos para informar sobre el Estado de la Nación. Evidentemente no había preparado la exposición que fue la más insustancial que se recuerde de un jefe de gabinete en el Congreso. No disipó ninguna de las dudas planteadas sobre endeudamiento, pobreza, conversión de Vialidad Nacional en una Sociedad Anónima. Tampoco explicó el accionar de Gendarmería Nacional en el caso Santiago Maldonado ni en la reciente invasión a la Universidad de Rosario”, concluyó el legislador nacional.