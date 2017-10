Equiparación salarial judicial: Diputados de Cambiemos cargan responsabilidad al Ejecutivo chaqueño

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos expresaron su posición respecto del pedido de equiparación de salarios de jueces chaqueños en relación al resto del país. Indicaron que está perfectamente establecido en la Constitución que “el responsable de la administración de justicia en la provincia es el Gobierno del Chaco, así como lo es del Poder Legislativo”.

“Lo dice la Constitución”

Frente a las declaraciones efectuadas por el gobernador Domingo Peppo en sentido de que acompañará la equiparación salarial solicitada por los magistrados solo si la Nación envía fondos, los legisladores de Cambiemos señalaron que “es un despropósito, la Constitución establece claramente que es el gobierno provincial el responsable de administrar justicia en Chaco, y para ello cada año se asigna un presupuesto a ese Poder, tal como lo hace con el Poder Legislativo Y Ejecutivo, por lo tanto es el gobierno del Chaco el que debe dar respuesta a los reclamos salariales de los poderes, sectores y organismos públicos con jurisdicción provincial”.

Cronograma de paros

Respecto de la imposibilidad de disponer de los recursos declarada por el primer mandatario provincial, expresaron: “Hay dinero de sobra en la provincia, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, las obras que se hacen son financiadas en un 70 u 80 por ciento por Nación, la coparticipación ha crecido un 34 por ciento respecto del año anterior, los salarios provinciales son sostenidos por la Nación mediante el envío de fondos todos los meses, el problema es la pésima administración, si no se encarrilan las cuentas provinciales, no solo no habrá respuesta para los judiciales sino para todos los trabajadores públicos tal como ocurre al día de hoy con una provincia absolutamente paralizada con un cronograma de paros en las diferentes reparticiones”.