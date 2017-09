"Mellera Lauriente", a puro stand ups

El dúo integrado por Luciano Mellera y Lucas Lauriente ofrecerán el espectáculo “Mellera Lauriente”. El escenario del complejo cultural Guido Miranda, el sábado 30, desde las 21.30, se llenará de un show a puro stand up.

El sábado 30 de septiembre, a las 21.30, en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), se presentará el show “Mellera Lauriente”. Esta dupla de stand up viene recorriendo el país desde hace más de tres años con este espectáculo que combina humor con elementos multimedia.

“Luciano y Lucas ofrecen un espectáculo original y explosivo, cargado de humor fresco e inteligente. Se trata de un show del más puro Stand Up de la nueva generación y que, sobre el final, le da la palabra al público para que hagan preguntas o propongan desafíos, lo que aporta aún más espontaneidad e improvisación, y donde cada presentación se vuelve única, especial e irrepetible”, describieron desde la organización.

“Dueños de un talento innato en la comedia y un estilo bien diferenciado para hacer humor y transmitirlo (Luciano se define como un comediante de “observación” y Lucas de “situación”) han conquistado y logrado una gran cercanía y empatía con una audiencia en la que predominan los jóvenes, pero que no deja afuera a los más grandes”, agregaron.

Luciano Mellera trabajó como redactor y creativo publicitario, y desde 2008 hace stand up. Fue parte del elenco elegido por “Comedy Central” para los especiales de 2013, 2014 y 2016.

Participó como orador y presentador en varias oportunidades en TEDx Río de la Plata. Fue nominado como Revelación en los Premios Estrella de Mar 2015.

Lucas Lauriente toca el piano y hace stand up desde 2011. “Comedy Central” lo invitó a formar parte del especial de Stand Up 2016. Con sus unipersonales hizo una de las más grandes giras del Stand Up a nivel nacional con sólo 24 años.

