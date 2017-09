SITECh Federación ratifica denuncia contra Farías

SITECH Federación a través de la constatación de una escribana pública, certificó que “el dictado de la diplomatura de más de 4 mil docentes no tiene instrumento legal” y por lo tanto ratifica su denuncia “al ministro de Educación, Daniel Farías y a su gremio amigo por estafa y propiciar el festival de papelitos”, advirtiendo que “pese a las ya dos denuncias realizadas y el ministro mantiene silencio, lo que reafirma su complicidad”.

“El martes 26 de septiembre, representantes gremiales de SITECH Federación se constituyeron en la secretaría general del Ministerio y la señora Edith Martínez de Almada, ante el requerimiento de la resolución que avala la diplomatura en cuestión, manifestó ‘aquí no llegó, no pasó nada’, con absoluto desprecio al pedido realizado”, expuso el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. A lo que seguidamente apuntó: “Tramite similar se realizó en la Dirección de Nivel Superior y en una situación anormal no había funcionario a cargo que pueda dar respuesta al requerimiento por lo que fuimos atendidos por una empleada de la repartición que manifestó desconocer instrumento legal de la Diplomatura, por lo que se concluye que la inscripción, el cobro, y el dictado de la diplomatura carece de legalidad y sufre de nulidad absoluta”.

“Esta maniobra de inventar instrumentos legales está en sintonía con otra acta notarial de fecha 30/06/17 en la que se corroboró que no existe un registro o libro de notificaciones de las resoluciones que garantice la existencia de las mismas y que consecuentemente trae inseguridad jurídica, no solamente para las docentes sino para todos los empleados del Ministerio de Educación y que es moneda corriente reserva de número de resoluciones, que no se sabe cuál es su contenido pero que después son implementadas como instrumento legal válido”. Ante esto advierte el sindicato docente al ministro Farías que “de concretarse alguna maniobra de esa naturaleza va a ser denunciada penalmente por falsificación de instrumento público”.

“Llama la atención la íntima relación y la protección a un sindicato por parte del ministro que con silencio cómplice propicia la afiliación masiva al mismo y la acumulación de fondos para su fruncimiento a través de la pseudo diplomatura, constituyendo esto una práctica desleal que tendrá como secuela una querella al ministro, que aplicando las normas vigentes tendrá que asumir con el patrimonio personal”, expresa SITECh Federación.

“Si bien denunciamos el ‘festival de papelitos’, hacemos hincapié en la diplomatura porque rompe con todos los esquemas por su masividad, y por la complicidad manifiesta entre el ministro y el sindicato amigo. Pero lo más grave de toda esta situación, sigue siendo la estafa no solamente al que hace la apariencia de perfeccionarse en un Nivel Superior, como es una diplomatura, sino la estafa a los 30 mil docentes restantes que pone en situación de desigualdad ya que no van a contar con estos injustos 4 puntos en sus antecedentes, ya sea por no afiliarse o no contar con los recursos económicos”, plantea.