Trabajadores de Pet Shop aclaran sobre su actividad comercial

Los autodenominados “Pet Shop en Lucha Autoconvocados” dieron informaciones acerca de su actividad comercial.

“Somos trabajadores de tiendas para mascotas (pet shop) y vendemos productos certificados de ‘libre comercialización’, brindamos el servicio de belleza para animales, bañaderos, tanto para estética como para competencia, participamos de eventos, capacitaciones, exposiciones etc. No somos veterinarios ni pretendemos serlo, tampoco realizamos prácticas vinculadas al ejercicio profesional. No elaboramos, almacenamos, distribuimos, fraccionamos ni expendemos productos zooterápicos, farmacológicos, ni de venta exclusiva en veterinarias o de uso en medicina veterinaria. Por lo tanto, no nos consideramos, bajo ningún punto de vista, comprendidos en el artículo N° 23 del Decreto que reglamenta la medicina veterinaria”, expresan en un documento.

“Hace aproximadamente diez años este tipo de comercio era minúsculo, pero a la fecha ha crecido exponencialmente, numerosos locales ya habilitados por los diferentes municipios de nuestra provincia, que ejercen esta actividad comercial; lo que nos incluye dentro de la ley y la Constitución Nacional para ejercer nuestro derecho de trabajadores de la actividad privada, y a la vez cumpliendo con todas las cargas impositivas y legales, representados por la Cámara de Comercio del Chaco”, plantean. Por lo cual consideran que “estamos exentos de la Ley 1340-G antes 5426 y de su correspondiente decreto reglamentario 2502/2007, debido a que no corresponde a este rubro el ejercicio de las Ciencias Veterinarias”.

“La mayoría de nuestros locales comerciales son emprendimientos familiares que brindan fuentes de trabajo y en algunos casos comprenden el único ingreso, motivo que nos preocupa teniendo en cuenta la incertidumbre económica que vive el país”, exponen.

Más adelante, afirman que “las mascotas ya son parte de la familia, por lo cual, el bienestar y los cuidados de los mismos son sin duda una tarea de seriedad y responsabilidad”.

“Debido a nuestra preocupación en el sector es que llevamos nuestras inquietudes a las autoridades de los distintos poderes del Estado, para obtener un compromiso y dejar un mensaje claro de la actividad en la cual estamos abocados”, explican.

La comisión que representa a los Pet Shop de la Provincia del Chaco:

Nancy Fernández Johana Morán Correau Marcela

Fernando Mónaco Carina Llanes Claudia Pietto

Fernando Álvarez Diego Bogado Gustavo Garófalo

Rubén Melgarejo Gustavo Flores María Gonzales

Rafael Ferriño Darío Ocampo Enzo Flores

Oscar Balesini Rosana Fernández Julio Ruiz Diaz