Piden por la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160

Esta mañana, en Mitre 171, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya, encabezó una conferencia de prensa donde solicitó “la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que de caerse, sufriremos como nación, uno de las peores oprobios de esta época, que es ver a nuestros pueblos originarios sin la posibilidad de acceso libre y soberano, –como tiene que ser-, a la propiedad de sus tierras. Los derechos de los pueblos originarios son ancestrales, vivieron sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y en estos momentos, el gobierno nacional nos está negando la prórroga de la ley".

"El miércoles está venciendo en el Senado de la Nación el plazo para su tratamiento. De ser así, se pondría en riesgo jurídico a todas las comunidades originarias que están en situación de conflicto, entre ellas, muchísimos litigios en la provincia del Chaco. Por ello, la Secretaría de Derechos Humanos, por medio del Dr. Julio García, ha interactuado con diputados y senadores nacionales y con representantes de diferentes etnias de la provincia, respecto de analizar el reclamo pertinente. Una nación que no respeta sus orígenes, ni la propiedad de sus pueblos originarios, muy poco destino le queda en seguridad y en avance en derechos humanos para todos sus habitantes", acotó Goya.

Historia de la Ley 26160

La senadora María Inés Pilatti Vergara manifestó que “la Ley 26160 tiene varios años de vigencia. Se sancionó en primer lugar para poder realizar un relevamiento de todas las tierras ocupadas por aborígenes a lo largo y a lo ancho del país. A los efectos de que, concluido este, cada estado provincial o estado nacional, esté en condiciones de escriturar esas extensiones de tierra a las comunidades aborígenes que correspondan. De ese análisis, solo se realizó el 40 por ciento, y vence a mediados de noviembre".

“Además del relevamiento, se suspendían los desalojos de las comunidades aborígenes ocupadas, lo que es muy importante, ya que hace unos 7 u 8 años en Santiago del Estero, un conflicto de tierras se llevó la vida de Cristian Ferreyra, un compañero que pacíficamente estaba viviendo en su tierra y quienes adquirieron no les importó que estuviesen habitando durante 80 o 100 años, y como no los podían desalojar porque la ley no lo permitía, no dudaron en matarlo”, expresó la senadora.

“Creemos que en el conflicto, hay intereses vigentes que se están dirimiendo y sobre todo en el sur de nuestro país, donde muchos extranjeros tienen posesiones allí y se llevan puestas las vidas de cuanto compañero indígena o criollo se ponga en el camino, y en este caso se suma la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Creemos que si esta ley no se ratifica en su vigencia, corre serio riesgo la paz social de la República Argentina. Imagínense que suceden estas cosas con la ley vigente, que pasaría si cae esta ley y los desalojos pueden ser llevados a cabo sin ningún tipo de impedimentos”, indicó.

Tratamiento urgente

La diputada nacional Analía Rach Quiroga, argumentó que "desde el bloque del Frente para la Victoria, de la Cámara de Diputados de la Nación, en las dos últimas sesiones que tuvimos con la presencia del ministro Marcos Peña., hemos planteado la urgencia y la necesidad del tratamiento de la prórroga de esta ley. Además solicitamos al gobierno nacional que haga un llamado a sus legisladores para que acompañen y se pueda aprobar en el Senado. Así rápidamente los diputados podemos tratarlo. Otros bloques plantearon en la última sesión especial, donde se trataron distintas iniciativas de otros compañeros, presentadas en este sentido. Sabemos que por los plazos y los tiempos que corren, lo mejor y lo óptimo sería, que éste miércoles en el Senado se pueda tratar y se pueda aprobar".

También la diputada nacional Lucila Massín, destacó que "es una causa que nos convoca a todos, independientemente de las fuerzas políticas. Exigimos al gobierno nacional que contemple también estas demandas y también las voces de nuestras comunidades, porque es una demanda concreta, es un avasallamiento a los derechos de nuestras comunidades. El planteo de la prórroga de la ley 26.160 amerita la urgencia de poder tratarlo en el recinto, espacialmente en la Cámara de Senadores y posteriormente en la Cámara de Diputados, así que nos unimos y acompañamos en esta lucha".

La mirada aborigen

Miguel Gómez, representante de la gran etnia toba y dirigente provincial indígena afirmó: “nos preocupa mucho la situación con la prórroga de la Ley 26.160, ya que atenta no solamente a ésta cuestión territorial, y también a la propia vida de las comunidades indígenas a lo largo y ancho de nuestro país y especialmente en nuestra provincia. Eso incluye el atentado cultural lingüístico y el propio desarrollo de nuestras comunidades, en cuestiones educativas, sanitarias, y el funcionamiento de los campos educativos, desde la universidad, donde en éste momento muchos de los hermanos se encuentran formándose".

"Siempre se protegió y se trató, se luchó y se peleó por la cuestión territorial, ya que esta cuestión, hace a la existencia y a las comunidades. En el año 1994, las comunidades, mucho antes en nuestra provincia, para peleamos ante el estado provincial, para la creación de la Ley 3258, consciente de que no teníamos los preceptos constitucionales como derechos indígenas, nos encontrábamos en una “laguna legal”. Con la unión de la mayoría de los pueblos indígenas del país, se logró incorporar nuevos derechos constitucionales. Luego, con conocimiento de causa, tuvimos la oportunidad de aplicar ésta ley en nuestra provincia. Se avanzó hasta donde se pudo, y con este elemento se protegió gran parte de nuestras comunidades, evitando el desalojo forzoso. Hoy hay una cruda realidad en nuestro país hacia el maltrato a nuestra gente aun con la vigencia de la ley que lo protege. Si no se da el tratamiento adecuado para la prórroga de la 26.160, me imagino que iremos a un horizonte de caos", destacó.

Llamamiento a todos los partidos

El subsecretario de Promoción, Julio García, expresó "hoy realizamos un llamamiento básico a todas las fuerzas políticas, que tienen representación en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación, que por desidia o por falta de información, no han facilitado el tratamiento y la aprobación de esta nueva prórroga, para que de una vez por todas se hagan responsables de lo que pueda llegar a suceder, no sólo el desalojo, ni el avasallamiento territorial sino el reinicio de causas que están suspendidas en la región y algunas en la provincia del Chaco, que implicarían también la persecución de procesos penales, donde muchos compañeros indígenas están imputados por usurpación de su propio territorio".

"Desde la Secretaría de Derechos Humanos, el movimiento indígena, el movimiento campesino, desde los diputados y senadores nacionales que nos están acompañando, pedimos a todas las fuerzas políticas, de una vez por todas den una respuesta racional, atinada a tiempo con una prórroga por cuatro años y la implementación del programa de relevamiento para que esto cumpla su finalidad, que es el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la que habla la Constitución Nacional y Provincial y los convenios internacionales que ha suscripto Argentina en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas", finalizó el funcionario.

Participaron de la reunión Martín Yacante de la etnia wichi; Cristian Coronel de la etnia mocovi, Isabel Pared de Pampa del Indio; Miguel García de Pampa del Indio; Juan Oscabas y Miguel Gómez de la etnia toba de Sáenz Peña, junto a otros miembros de organizaciones indígenas, y fue organizada por el PDAH Jorge Colliet, Víctor Fernández y Mora Pared.