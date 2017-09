SITECh Federación va a paro el lunes 25 y martes 26

SITECh Federación convoca a medida de fuerza para los días lunes 25 y martes 26 de septiembre. Explica el sindicato docente que el motivo es “ante el silencio que mantiene el gobierno provincial tanto en lo que respecta a la cuestión salarial como así también en relación a la situación del InSSSeP que a la fecha no ha dado respuesta alguna a la solicitud de pedido de audiencia, lo que demuestra su profundo desinterés sobre la clase trabajadora”.

“Una vez más, el gobierno ha optado por el camino de la confrontación al guardar silencio y no convocar al diálogo para destrabar el conflicto salarial que mantiene con el sector desde inicios del ciclo lectivo”, plantea SITECh Federación. A lo que acota: “Permanecer en la tesitura de dar una recomposición del 7,5 por ciento es a las claras un ajuste sobre el bolsillo del trabajador, situación que no estamos dispuestos a tolerar, reiterando que la crisis no puede recaer sobre la clase trabajadora”.

Por último, plantea que el Ejecutivo Provincial “no se ha expedido aun sobre la solicitud de audiencia que hiciéramos oportunamente con los Gremios Estatales ya que es el responsable principal de la situación de nuestra obra social InSSSeP”. En este marco, y en disconformidad por “las maniobras del Gobernador Junto con el Directorio del InSSSeP”, anuncia que los Gremios Estatales volverán a movilizarse “en defensa de nuestra obra social”.