Causa Caballero: Este viernes indagarán a los imputados

En la mañana de este viernes, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Yrigoyen 33), desde las 9 horas, tendrá lugar la jornada número 40 del juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones denominado Caballero II, con las indagatorias a los imputados y la incorporación de pruebas, de cara a la realización de alegatos en la causa.

Según precisó el presidente del Tribunal Oral Federal de Resistencia, juez Eduardo Belforte, la fecha original de inicio de alegatos, el 2 de octubre, se pospuso al 17 del mismo mes, en razón de no tener la disponibilidad de la sala del TOF hasta ese día por una serie de actividades del Consejo de la Magistratura programadas con anterioridad. Los primeros en alegar serán los fiscales del Ministerio Público, Diego Vigay y Horacio Rodríguez, y luego continuarán las querellas de la Secretaría de DDHH de Chaco, representada por Silvina Canteros y de Nación, por parte de Manuel Brest.

Se da por descontado que los defensores Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por Néstor Cáceres, lo harán en días ulteriores al 17. De este modo, existe la posibilidad de contar con una sentencia a fines de octubre, o en los primeros días de noviembre.

CABALLERO II

En el presente proceso se juzga la comisión de delitos de tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima (militantes de Ligas Agrarias, de PRT, y de la Juventud Universitaria Peronista), privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad, hecho inédito en el procesamiento global al genocidio en la región.

Según surge del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía, “Luego del golpe militar se aplicó a ultranza el Reglamento secreto ilegal “Operaciones contra elementos subversivos, RC-9-1, que mandaba eliminar a los “activistas en el lugar en que se encuentren (domicilio, trabajo, etc.)Así fue como las fuerzas armadas ocuparon militarmente el país que debían defender (…) Dentro de este contexto represivo operó como centro clandestino de detención, torturas y desaparición forzada de personas la división policial conocida como Brigada de Investigaciones (Dirección de Investigaciones) en que además funcionaba el Área Restringida”.

IMPUTADOS

Los imputados Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra, y Héctor José Marin, presenciaron los debates en la sede del TOF; los militares (re) Luis Patetta, José Tadeo Bettolli, y el policía Miguel Pellozo, lo hicieron por videoconferencia desde sede judicial en Buenos Aires. Manader, sindicado como uno de los “jefes” del grupo, ejerce el beneficio de prisión domiciliaria por supuestas razones de salud en una polémica autorización del juez Iglesias.Salvo Albino Borda, y Jorge Ibarra, los demás ya fueron juzgados y condenados por otros hechos de torturas en la primera parte de la presente causa judicial durante el año 2010.

A esa lista fueron sumados el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero durante la última dictadura cívico-militar y uno de los genocidas más sanguinarios del terrorismo de Estado y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar. Ambos figuran como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, y por ello se procedió a sumarlos al juicio.