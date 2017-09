"El ministro Farías es cómplice de una estafa a la docencia", acusa SITECh Federación

SITECh Federación denuncia al ministro Farías acusándolo de “ser cómplice de una estafa a los docentes involucrados e incluso a la docencia en general”.

“A más de dos semanas que hiciéramos una denuncia pública sobre el ‘festival de papelitos’ que altera el derecho para acceder a cubrir cargos y horas cátedras y que trasgrede el Estatuto del Docente, el ministro Farias guardó cómplice silencio ya que entre esos perfeccionamientos se denunció uno específicamente que rompe cualquier tipo de imaginación, nos referimos a una diplomatura de 4 mil docentes dada por un sindicato amigo y subvencionada por el propio Ministerio, que ni la mejor Universidad de la República Argentina o cualquier otra parte del mundo estaría en condiciones materiales, pedagógicas, didácticas y con capital humano suficiente para desarrollar un perfeccionamiento de semejante envergadura”, plantea SITECh Federación en un escrito.

“Recordemos que según el gremio amigo del ministro, la mencionada diplomatura otorga 4 puntos en los antecedentes de aquellos que realicen la misma, y para tener una dimensión de los que significa 4 puntos, tenemos que hacer una comparación necesaria para saber de qué se trata. Si un docente con título quiere agregar un perfeccionamiento mayor, por ejemplo, una carrera docente de 4 años de duración, con asistencia; cursado regular; exámenes parciales y finales; la valoración que se obtiene es de 3 puntos a sus antecedentes, por lo tanto, si hacemos el ejercicio de la comparación y cotejamos los puntajes que se otorgan entre ambos perfeccionamientos, llegamos a la conclusión de que una diplomatura, equivalente a 4 puntos, por lo que significa actualización; investigación; profundización; etc. requiere un esfuerzo mayor que una carrera docente”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“El silencio cómplice del ministro es aterrador, en cuanto que está en conocimiento que dicha diplomatura ya se inició en distintas localidades”, dice SITECh Federación. Tras lo cual considera que “constituye claramente una estafa en cuanto que no tiene instrumento legal para el dictado, pero que a su vez los docentes inscriptos ya han abonado la cuota correspondiente o se debieron afiliar al sindicato amigo para acceder de “manera gratuita”, y que oportunamente denunciamos se trata de un negocio redondo con la lógica propia del mercado, por lo que es claramente un perfeccionamiento masivo de nula calidad, que solo garantiza al sindicato amigo hacerse de un buen número de afiliados y un ingreso sustancial por la cuota societaria, utilizando la necesidad de la docencia por obtener más puntaje que el que se accede por año, reforzando las desigualdades entre los docentes y acentuando la competencia desleal propia de un sistema perverso y competitivo”.

“El colmo del cinismo y caradurez que consecuentemente da como resultado una gran estafa, es cuando el sindicato amigo menciona el instrumento legal con el que se dicta dicha diplomatura, citando la Resolución 3383/13 (provincial) que solamente puede embaucar a aquellos desprevenidos docentes y de la cual participa, por acción u omisión, el propio ministro al mantener silencio y no dar explicaciones al respecto. Afirmamos que esta resolución no es instrumento legal de la diplomatura en cuestión salvo que Sergio Soto, ministro de Educación en el año 2013 y firmante de ese instrumento, en su visión cósmica del futuro al buen estilo del gran vidente, haya visto una predicción que en el año 2017 ese sindicato iba a implementar la mencionada diplomatura. Lo mismo sucede con el instrumento nacional mencionado Resolución 473/13, es decir el kirchnerismo también había anticipado la implementación de esta diplomatura”, expresa SITECh Federación.

Afirma que “se trata de un negocio entre el sindicato y el ministro”, remarcando que “bordea la figura de asociación ilícita dado que ningún organismo de perfeccionamiento, de Título y Equivalencia, de Nivel Superior tienen conocimiento del trámite, ya que hemos presentado notas para saber cuáles son las condiciones, requisitos, seriedad, normas legales, profesores y antecedentes de los mismos, validez, etc. por la que esta diplomatura fue adjudicada, y no hemos obtenido respuestas y cuyas copias de pedido de informe tenemos a la vista”.

Sostiene el sindicato que encabeza Eduardo Mijno que “la estafa de la apariencia de ser un perfeccionamiento no solo afecta aquellos docentes que por buena fe lo están realizando, sino que también están afectados los 31 mil docentes que no accedan por no querer ser afiliado al sindicato oficialista/amigo del gobierno o porque no pueden pagar la cuota estimada”.

SITECh Federación exige que “el ministro Farias emita una contundente respuesta sobre esta estafa, considerando el silencio como la complicidad manifiesta de la misma”.

Anticipa este sindicato docente que “nuevamente recurriremos a la famosa oficina de Transparencia e Información para que determine e informe si la mencionada diplomatura tiene instrumento legal pertinente y actualizado, para comprobar de esta forma si la complicidad se extiende a los estamentos mayores del gobierno”.

Asimismo reitera la denuncia de que “en la provincia del Chaco no existe garantía jurídica por lo que nos encontramos a la deriva ante el blindaje de los organismos que debieran informar ante los requerimientos que hemos realizado, o que realice cualquier ciudadano bien intencionado”.