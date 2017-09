UPCP lleva sus planteos salariales a Ocampo

El plenario de delegados de UPCP resolvió asistir a la audiencia con el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas y exigir “que paguen lo adeudado y cumplan con lo pactado tal como lo establece la Resolución 805/17 de la Dirección Provincial del Trabajo que homologa el acuerdo entre el Ejecutivo y UPCP.”

Mientras estaba sesionando el Plenario Provincial de Delegados en la sede sindical se recepcionó la nota suscripta por el ministro de Hacienda y Finanzas para convocar a UPCP a la audiencia a llevarse a cabo este miércoles 20 de septiembre, a las 18.30 horas.

Sometida a consideración, los delegados de toda la provincia resolvieron por unanimidad concurrir a la convocatoria con el mandato de exigir el pago de los dos meses de refrigerio que adeuda el Ejecutivo, aumento salarial, pago de bonificaciones, recategorización, pase a planta, funcionamiento eficiente de las mesas técnicas con respuestas concretas a las problemáticas sectoriales.

El Cuerpo de Delegados analizó en profundidad la situación que atraviesan los trabajadores de la administración pública provincial, entes autárquicos y descentralizados. Acerca de esto, remarcó que los salarios de los empleados estatales son “inferiores al costo de la canasta familiar”, los cuales “imposibilitan el acceso a una vida digna”.

Y ratificó: “Como primer punto en el encuentro con el Ministerio de Hacienda, vamos a exigir que respeten los acuerdos, que abonen el concepto de refrigerio que adeudan hace dos meses y luego iniciar la discusión salarial.”

Además planteó la necesidad de ser recibidos por el Gobernador: “ porque consideramos que es la máxima autoridad provincial la que debe escuchar – en detalle-la problemática de todas las áreas y debe darnos las respuestas.”

Tambien advirtió UPCP: “ de no recibir una respuesta favorable a nuestro reclamos, iniciaremos medidas de acción directa en todas las jurisdicciones de la Provincia, porque sentimos que estamos estancados, asistimos a las audiencias con propuestas y alternativas y no logramos que el Ejecutivo demuestre verdadero interés por proponer soluciones, la inflación nos agobia, los salarios no alcanzan a cubrir ni siquiera las necesidades básicas, pero el Gobierno no ve esta realidad”.

La convocatoria

La audiencia se llevará a cabo el miércoles 20, a las 18.30 horas con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.