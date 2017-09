Juicio de Residencia: Abren registro de denuncias por el desempeño de Heitor Lagos en la FIA

Presidida por el diputado Ricardo Sánchez con quórum de sus pares, Elda Pértile e Irene Dumrauf actuando como secretario TGP, Rubén Darío Gamarra, se constituyó la Comisión de Juicio de Residencia oportunidad en que definió la apertura del registro por el término de 30 días para receptar las denuncias de los ciudadanos respecto del desempeño de Heitor Ezequiel Lago.

Así lo explicó el diputado Ricardo Sánchez, al concluir el encuentro. “Este instituto tiene que ver con aquella ley impulsada por el ex gobernador Jorge Capitanich, de rendición de cuentas de cada uno de los funcionarios que han cesado en sus mandatos en diciembre del año 2015”. “A partir de allí hemos dictaminado todos los expedientes desde nuestro bloque Justicialista, y no así el bloque Cambiemos, que recién ahora van a presentar su dictamen, cuestión que si bien sería extemporáneo, pero no tenemos ningún inconveniente en que expongan su visión sobre la situación patrimonial y de gestión de cada uno de los funcionarios que cesaron en sus mandatos de la gestión Capitanich”, indicó Sánchez.

“En ese marco quedaba solamente un funcionario en trámite, ya que es el único funcionario donde la Cámara de Diputados actúo de manera directa controlando, y no solamente en el dictamen del doctor Lago; en el resto de los expedientes se tramitaron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativa (FIA)”, detalló.

“En ese caso él no podía así mismo investigarse, por lo que respecto de ese funcionario, la Cámara es la que lleva adelante el expediente, y con respecto a este hemos resuelto en el día de hoy, en cumplimiento de la Ley del Juicio de Residencia, habilitar el registro que por 30 días recibirá cualquier tipo de denuncia, observación que un ciudadano quiera plantear respecto del doctor Lago, finalizado ese plazo nosotros estaremos en condiciones de evaluar sus declaraciones juradas patrimonial y llevaremos adelante el dictamen final”, precisó Sánchez.

Señaló además que “el dictamen del bloque de la Alianza recién ingresó hoy, entendemos que es una cuestión política, mas allá de que considero que es extemporáneo, ya que todos los expedientes están en archivo”, pero “manifestamos la buena voluntad de recibir este dictamen y que la diputada Dumrauf de a conocer en la sesión, su visión y su análisis de los funcionarios que ejercieron sus funciones durante la gestión de Capitanich, lo cual incluye al propio gobernador”, aseveró el presidente de la comisión.

A partir de la vigencia de la Ley N° 2325-A (Antes Ley Nº 7602) reglamentada por Decreto Provincial Nº 1997/15; los funcionarios públicos, una vez concluido su mandato o producida la cesación en sus funciones, están sujetos a: 1) Rendir cuentas de su gestión, del destino de los fondos asignados por presupuesto y de la evolución de su patrimonio personal. 2) Cumplimentar con las declaraciones juradas de bienes personales y 3) La valoración pública de su desempeño.