Plozzer expone gestión de gobierno ante la comunidad

El intendente de Colonia Popular, Juan Carlos Plozzer, realizó una convocatoria pública con el fin de brindar informe sobre la gestión de gobierno. “Esta es la tercera vez que realizamos este tipo de reunión, abierta y donde los vecinos pueden preguntar lo que quieran a mí y a mis colaboradores”, destacó el intendente. A lo que seguidamente acotó que “estamos haciéndolo una vez al año y es mi deseo que podamos realizarlo más seguido.”

El jefe de gobierno municipal encabezó la reunión en el Salón de Usos Multiples comunal, donde cada uno de los integrantes de su equipo de colaboradores dio a conocer un informe sobre la situación actual y las actividades y obras realizadas desde que empezó el período de gobierno.

Acompañaron al intendente Juan Carlos Plozzer, el concejal municipal José Goujón y su gabinete conformado por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Pértile; el secretario de Economía, contador Gabriel Benítez y la secretaria de Cultura, Mónica Cardozo. También estuvieron presentes en la mesa profesionales que asesoran en las distintas áreas: El doctor Aldo Cabaña; el doctor Gastón Chapo; la asistente social Patricia Ferreyra; la arquitecta Noemi Caniza Martinelli; el contador José Antonio Varela y una nutrida participación de los vecinos y empleados que se hicieron presentes en gran número.

Informe de la Asesoría Legal

En lo que respecta a las acciones legales en el ámbito del Derecho Penal, se brindó informe a cargo del doctor Gastón Chapo, quien detalló las acciones iniciadas e impulsadas por el municipio, referidas, entre otras, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; “Falsificación de documentaciones”; “Abuso de autoridad” y “Licencias indebidas con documentaciones apócrifas”. En éste sentido, el doctor Chapo dejó en claro que “todas las causas penales fueron iniciadas por denuncia del intendente, y no existe ninguna causa en contra de la Municipalidad de Colonia Popular ni del señor intendente”.

El informe sobre las demás causas en el marco del Derecho Civil, estuvo a cargo del doctor Aldo Cabaña, quien entre otras consideraciones explicó puntualmente las acciones legales y administrativas que se llevan a cabo con respecto a “casos de pases a planta de personal mediante ordenanza del Concejo Municipal en el año 2014” , violando las normas establecidas para la ocupación de cargos, y celebró la convocatoria del intendente, a la que calificó de inédita. “Esto es posible debido a la transparencia y a que el intendente no tiene nada que esconder”, manifestó.

Reclamo al Concejo Municipal

En otro tramo de la reunión y ante el reclamo de los productores para ser asistidos luego de las últimas contingencias climáticas, se dio a conocer que “el Concejo Municipal no aprobó la Emergencia Hídrica y tampoco el Presupuesto del corriente año”.

Con respecto a la Emergencia, el intendente explicó que “la declaración de la emergencia es una herramienta fundamental para gestionar asistencia a los afectados, pero lamentablemente no fue aprobada por el Concejo”.

La mayoría de los presentes, vecinos de la Planta Urbana y productores, hicieron un fuerte reclamo para que “se tomen algunas medidas para lograr que el Concejo Municipal cumpla con sus obligaciones en beneficio de la comunidad y que deje de generar una suerte de poder político paralelo que tiene por objetivo principal entorpecer las acciones del Ejecutivo municipal sin pensar en el bien común de toda la Colonia”.

El intendente Plozzer pidió calma y señaló: “Convoque a ésta reunión para dar a conocer la situación del Municipio. No estamos aquí para hablar mal del Concejo Municipal, más allá de los inconvenientes que tenemos con las respuestas que nos deben dar desde el Legislativo y no llegan”.

Administración ordenada y obras

En la reunión que duró más de dos horas y media, también el secretario de Economía, contador Gabriel Benítez realizó un informe sobre la administración municipal, destacando en particular que “el Tribunal de Cuentas luego de la evaluación de las documentaciones presentadas, aprobó los gastos del ejercicio 2015, sobre el cual había un conflicto legal ya que el Concejo había sancionado en forma irregular un presupuesto que resultaba inviable y cuyo único objetivo era entorpecer la gestión en un año electoral”.

El contador Benítez expuso las resoluciones tanto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como del Tribunal de Cuentas de la Provincia, las que “dejan claro que teníamos razón y el presupuesto sancionado era irregular. Esto para aclarar sobre las declaraciones emitidas a través de radios y redes sociales, por personas que con mala intención intentaron confundir al pueblo de Colonia Popular hablando de faltante de una cifra millonaria. Acá están las resoluciones para el que las quiera ver”, dijo el secretario a los asistentes.

Agregó en otro orden de cosas que “estamos realizando una administración transparente donde la comunidad puede observar que todas las acciones que llevamos a cabo siempre se ejecutan sin comprometer las finanzas del Ejecutivo. En ese sentido y cumpliendo con nuestra obligación, mantenemos el pago de los haberes del personal en tiempo y forma y no tenemos deudas de ningún tipo”.

A su tiempo, la arquitecta Noemí Martinelli hizo saber, por intermedio de un power point, todas las obras ejecutadas y a realizar por el Ejecutivo municipal, en una enumeración ilustrada sobre las mismas: cajero automático; registro civil; acceso al pueblo; ampliación del jardín de infantes; veredas y redes de agua potable, natatorio municipal, y actualmente en ejecución, el tan ansiado centro deportivo de Puerto Bastiani, entre otras.

Se habló además sobre la necesidad de “encarar un plan de Urbanización integral ante el futuro asentamiento en la localidad de Barrios Privados para prever y reglamentar la ejecución de los servicios. Para esta cuestión se necesita una ordenanza del Concejo Municipal”.

En los tramos finales, el intendente ofreció precisiones sobre las gestiones que está realizando para lograr la regularización dominial de inmuebles de muchos pobladores. “Aquí no hay nada para negociar. La gente vive en el lugar hace muchos años, en algunos casos desde que yo era concejal en el año 1994 y todavía no podemos darle una solución, no voy a descansar hasta que esa gente tenga su título”, afirmó el intendente. Además indicó que el municipio está haciendo un gran esfuerzo económico para cumplir ese objetivo, ya que la mensura de los terrenos cuesta 5 mil pesos cada uno y son 22 terrenos, pero la gente que vive ahí es gente humilde y tiene derecho a tener su título de propiedad”.