SITECh Federación ratifica paro de 48 horas y movilización

SITECh Federación ratifica la medida de fuerza por 48 horas para los días jueves 14 y viernes 15. Además confirma la convocatoria a movilización para el viernes con Gremios Estatales en defensa de la Obra Social y el InSSSeP.

Según explica, “el motivo de la medida, sigue siendo la falta de respuesta al reclamo salarial y al mismo tiempo al silencio por parte del Ejecutivo, que niega lo más elemental que es el diálogo para encontrar una solución a los problemas que venimos planteando”.

Por otra parte, plantea que “el estancamiento en un mísero 7,5 por ciento de recomposición salarial deja a las claras la política de ajuste que implementa el Gobierno Provincial en sintonía con el Gobierno Nacional, negando como hemos dicho el diálogo para destrabar este conflicto del cual son los únicos responsables, demostrando de esta manera la falta de voluntad política”.

“Somos defensores del federalismo y en tal sentido, como hemos reclamado con el gobierno anterior, las provincias no tendremos solución en Educación, Salud y Justicia sino no se modifica realmente el sistema de reparto de coparticipación a favor de todas las provincias, y no solo de Buenos Aires donde gobierna el color político del macrismo”, expresa SITECh Federación.

Al mismo tiempo, dice que le anticipa al gobernador “ante la reunión que tendrá mañana juntos sus pares de otras provincias que no han traspasado sus cajas previsionales a la nacional, que el artículo 75 de la Constitución Provincial imposibilita cualquier tipo de armonización como pretende el Gobierno Nacional”.

Por último, SITECh Federación invita a todos los afiliados del InSSSeP a participar de la movilización que se realizará este viernes, a partir de las 9 horas, para la cual se concentrarán en el hospital Julio C. Perrando.