UPCP convoca a paro y marcha provincial para el viernes 15

José Niz, secretario general de UPCP, explica la exigencia de ser convocado por los representantes de los afiliados en el Directorio del InSSSeP y pide la conformación de una comisión de asesoramiento integrada por las asociaciones sindicales. .

También reclama formalmente a los diputados provinciales el tratamiento preferencial del nuevo régimen de seguridad social elaborado por los trabajadores en el año 2009.

En ese marco, especifica que el Plenario Provincial de Delegados de UPCP, resolvió hoy paro por 24 horas y marcha provincial a llevarse a cabo el viernes 15.

“Estamos unidos en defensa de nuestros derechos adquiridos y no permitiremos que ninguna corporación se entrometa en la autorización de las derivaciones a centros de mayor complejidad”, afirma el secretario general de UPCP.

“Es vergonzoso que tengamos que ser los afiliados los que hagamos el esfuerzo para que los sanatorios, clínicas y centros se compren mejores equipamientos y que le confieran en violación de la Ley 4044, facultades para decidir si los afiliados podemos asistirnos o no en el Hospital Italiano, Garrahan, Dupuitren, Favaloro o Centro Cardiológico de Corrientes y encima que nos cobren jugosas sumas en concepto de plus, negándose a atendernos si no les pagamos ese adicional ilegal, mientras tanto nadie audita”, cuestiona Niz.

Solicitudes de audiencia

“Hemos solicitado audiencia con el Directorio del InSSSeP y con el Gobernador para que de modo urgente dejen sin efecto las Resoluciones 3596/17 y 4099/17 por que afectan los derechos de los afiliados y desfuncionalizan al Cuerpo de Auditores Médicos y al Área Funcional, ambos sectores dependientes de la Gerencia Obra Social y Alta Complejidad que tienen el deber de garantizarnos de modo efectivo el derecho a la elección del prestador y los servicios complementarios que conforman en su conjunto el derecho a una salud segura y eficaz al que debemos tener acceso todos los afiliados”, precisa el secretario general de UPCP.

Pedido formal de antecedentes del dictado de la Resolución 4099/17

También refiere Niz, que “UPCP solicitó formalmente al Directorio el Orden del día, Actas y convocatoria a la reunión de Directorio donde se aprobó la Resolución 4099/17, dado que han tomado conocimiento de que no se habría cumplido con el procedimiento administrativo, lo que implicaría que la resolución que deja sin efecto el control y autorización previa de las corporaciones no sería válida”. Al respecto, el dirigente gremial indica que: “hasta hoy no nos han respondido”.

También denuncia el representante de UPCP, que “con la excusa de un Nomenclador quirúrgico, el Directorio aprobó el aumento de aranceles para las corporaciones y les aseguraron el monopolio de atención de los afiliados y el libre cobro de plus, asignándole el control previo de la derivación que solicita algún médico que se quiera salir del rebaño, para impedir que viajemos a centros de mayor complejidad y se quede el afiliado en la Provincia cautivo de los médicos que forman parte de las corporaciones a los que InSSSeP les da vía libre para que sigan manejando a los afiliados y a nuestra obra social”.

Solicitud de tratamiento preferencial del anteproyecto del Nuevo Régimen de Seguridad Social

También Niz precisa que “presentamos una solicitud de tratamiento preferencial del Nuevo Régimen de Seguridad Social elaborado por los trabajadores afiliados en el año 2009 porque es la solución estructural que necesitamos para ejercer plenamente nuestros derechos como únicos y legítimos dueños del InSSSeP”.

Los puntos de conflicto

1.- Tratamiento preferencial por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco del Nuevo Régimen de Seguridad Social presentado por los trabajadores en el año 2009.

2.- Urgente constitución de una Mesa Técnica con el Poder Ejecutivo Provincial y autoridades del Directorio a los efectos de dar inmediata solución a la problemática del InSSSeP.

3.- Pago de los seguros en tiempo y forma. Actualización de montos.

4.- Actualización del Vademecum

5.- Incorporación de patologías al Fondo de Alta Complejidad.

6.-Farmacia Social: Retraso en el suministro y falta de medicamentos.

7- Acciones eficientes y eficaces para la eliminación del cobro del plus. Ejecución de la Ley 7058.