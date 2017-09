ATECH ratifica el paro para el jueves 14 y viernes 15

La ATECh ratifica la convocatoria a un nuevo paro docente para los días jueves y viernes, 14 y 15 de septiembre por lo que considera existe una “total falta de respuestas al reclamo salarial docente desde el Gobierno, y en defensa del InSSSeP”.

El sindicato docente subraya “la imperiosa necesidad de una convocatoria urgente parte del Gobierno a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo con una propuesta superadora a la oferta irrisoria de incremento que ha concretado a la fecha, consistente en un paupérrimo 7,5 por ciento frente a una inflación acumulada mayor al 15 por ciento lo que se ha traducido en los hechos en la pulverización lisa y llana del poder adquisitivo de los salarios, con un costo de vida que hace cuesta arriba la vida diaria de los trabajadores de la educación que atravesamos una situación más que acuciante a la fecha. El 7.5 por ciento para con los 8 meses transcurridos del presente año 2017, significan un porcentaje menor a un 1 por ciento por cada uno de los meses atravesados”, remarca. A la par que asevera que este “congelamiento salarial además representa la reducción de los depreciados salarios por la situación descripta”.

La ATECh reitera “la necesidad de que el Gobierno ponga de manifiesto su voluntad política para destrabar el conflicto docente que data desde el mismo momento del inicio del ciclo lectivo, priorizando las cuestiones por atender, donde no puede estar otra cuestión más que la de atender a las necesidades básicas de la gente lo que tiene estrecha relación con los salarios”.

Asimismo la entidad sindical “ratifica el pliego de reivindicaciones que no solamente abarca el tema salarial que sin dudas es el eje central del conflicto, pero que no son menos importantes los demás reclamos como los que también no solo preocupan a la ATECH sino que la ocupan, como lo que tiene que ver con el reclamo por la normalización de los departamentos de Reconocimientos Médicos en toda la Provincia; las innumerables acciones del sindicato en defensa de nuestra obra social y del régimen previsional del InSSSeP, entre los demás reclamos de público conocimiento”.

La asamblea de ATECH ratifica el reclamo “por la derogación de la Resolución 3759/17, específicamente su anexo IV, como los reclamos de público conocimiento por la resolución de fondo de toda la problemática del InSSSeP que no tiene que ver únicamente con la citada resolución”.