La Unión Judicial ratifica convocatoria a paro por 48 horas

Integrantes de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco fueron recibidos esta mañana por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la que contó con quórum de los diputados Beatriz Bogado, Elda Pértile, Irene Dumrauf y Claudia Panzardi.

La diputada provincial Beatriz Bogado, quien preside la Comisión, le hizo saber a la conducción de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco que aún no cuentan con la opinión del Ejecutivo y que en ése sentido no van a avanzar en un proyecto que no tuviera opinión favorable.

Por esto y ante la falta de respuestas del Ejecutivo provincial con respecto a la compensación presupuestaria solicitada en el proyecto de Ley Nº 3655/17, desde la Unión Judicial se ratifica el paro general de actividades por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo para los días miércoles 13 y jueves 14 de septiembre y el cuarto intermedio de la Asamblea General Extraordinaria para el jueves 14 de septiembre, a las 17 horas, en la sede del interior ubicada en avenida 000 entre 9 y 11, de Presidencia Roque Sáenz Peña.